Що треба мати вдома при відключеннях світла: перелік важливих речей

На Україну насувається зима і росіяни, як скажені, знову почали бити по нашій енергетиці, щоб залишити всю країну без світла і тепла. Що ж, саме час нагадати собі, що потрібно мати вдома, щоби пережити важкі часи.

Деякі корисні поради можна знайти на державному сервісі "єОпора", який був запущений, щоб допомогти українцям підготуватися до дуже складної зими. Водночас варто провести ревізію своїх запасів на предмет наявності всього потрібного. Своєрідний чекліст склало видання ТСН.

Звісно, передусім потрібно подбати про альтернативні джерела освітлення, можливість заряджати телефон та інші важливі пристрої, а також завчасно зробити запаси води й харчів. Так у домашньому наборі на випадок знеструмлення бажано мати:

ліхтарики та лампи з акумуляторами;

повербанк якомога більшої ємності;

портативну зарядну станцію, якщо це дозволяють фінанси;

запас батарейок;

термос;

питну воду;

продукти тривалого зберігання;

термосумку та холодоелементи;

засоби особистої гігієни;

готівку.

Не потрібно купувати все перелічене за один раз. Склад запасів залежить від тривалості та частоти відключень, а також від того, якими електроприладами доводиться користуватися щодня.

Чим освітлювати помешкання без електрики

Насамперед варто придбати ліхтарик – простий пристрій, який стане в пригоді під час будь-якого знеструмлення. Використовувати замість нього спалах телефона не надто практично, адже так акумулятор смартфона розряджатиметься швидше. Його заряд краще зберегти для дзвінків і повідомлень.

Для домашнього використання підійдуть акумуляторні ліхтарі та LED-лампи. Краще заздалегідь підготувати декілька таких джерел освітлення й розмістити їх у різних кімнатах. Ще один запасний варіант – свічки. Проте з ними потрібно бути особливо обережними: ставити лише на стійку поверхню, яка не горить, і тримати подалі від штор, паперу, меблів та інших легкозаймистих речей. І важливе нагадування: залишати запалені свічки без нагляду в жодному разі не можна.

Запасіться не лише ліхтарями... Джерело: Ed Ram Розгорнути

Як обрати повербанк

Для нетривалих відключень достатньо мати місткий повербанк. Він допоможе кілька разів зарядити смартфон, а окремі моделі підходять і для живлення інших малопотужних пристроїв. Під час вибору такого акумулятора слід враховувати його ємність, потужність, кількість роз’ємів і сумісність зі стандартами швидкого заряджання.

Не менш важливо виробити звичку заряджати телефон і повербанк за кожної нагоди, коли електроенергія доступна. Не варто чекати, поки рівень заряду опуститься майже до нуля – це пришвидшить вихід з ладу акумулятора.

Чи варто купувати зарядну станцію

Якщо відключення тривають багато годин і трапляються регулярно, одного повербанка може бути замало. У такому разі альтернативою стане портативна зарядна станція. Залежно від моделі та її технічних характеристик за допомогою такого пристрою можна підтримувати роботу ноутбука, роутера, освітлення та іншої техніки.

Однак орієнтуватися лише на ємність акумулятора під час купівлі не слід. Необхідно також перевірити максимальну вихідну потужність станції та порівняти її з вимогами приладів, які ви плануєте до нього підключати.

Як забезпечити доступ до інтернету під час відключень

Відсутність електрики в оселі не завжди означає, що зникне й домашній інтернет. Можливість користуватися мережею залежить від технології підключення та того, чи має провайдер резервне живлення. Якщо обладнання провайдера продовжує працювати під час знеструмлення, для доступу до Wi-Fi потрібно забезпечити автономне живлення домашнього роутера, а за потреби – й інших мережевих пристроїв.

Для цього можна скористатися сумісним повербанком, спеціальним джерелом безперебійного живлення (ДБЖ) для роутера або зарядною станцією. Перед підключенням важливо звірити напругу, потужність та інші технічні параметри пристроїв.

Які продукти варто придбати про запас

Щоб не залежати від холодильника та можливості готувати повноцінні страви, бажано заздалегідь підготувати запас продуктів, які не потребують особливих умов зберігання чи тривалого приготування. Наприклад:

м’ясні, рибні та овочеві консерви;

горіхи;

сухофрукти;

хлібці та сухе печиво;

енергетичні й злакові батончики;

готові каші;

крупи швидкого приготування;

паштети в невеликих упаковках;

фруктові та овочеві пюре;

інші продукти з тривалим терміном зберігання.

Під час формування запасів потрібно звертати увагу на терміни придатності та рекомендації щодо зберігання. Найкраще обирати звичні для родини продукти, які ви регулярно споживаєте. Так їх можна використовувати в повсякденному раціоні, час від часу оновлюючи запаси, не допускаючи псування їжі.

Також варто покласти до набору ручний консервний ніж. Він знадобиться, якщо на бляшанках немає спеціального кільця для відкривання.

Який запас води необхідний

Запас води потрібно робити із розрахунку 2-3 літри питної води на добу на члена родини і ще 7-12 літрів на технічні потреби. Краще запастись одразу на кілька днів.

Однак майте на увазі, що цей резерв потрібно регулярно оновлювати. У застояній воді можуть розмножуватись небезпечні мікроорганізми.

Заздалегідь подбайте про запас води. Джерело: Global Images Ukraine

Чим стане в пригоді термос

Під час тривалих відключень термос допоможе зберегти гарячу воду. Коли електроенергія є, можна закип’ятити воду і перелити її в термос, щоб згодом заварити чай, каву або страви швидкого приготування. Якщо відключення відбуваються за заздалегідь відомим графіком, воду зручно нагрівати безпосередньо перед тим, як електроенергію вимкнуть.

Як уберегти їжу, якщо холодильник знеструмлений

Щоб продукти довше залишалися холодними, під час відключень потрібно якомога рідше відчиняти холодильник і морозильну камеру. Це допоможе зберегти низьку температуру всередині.

За інформацією МОЗ, якщо дверцята залишаються зачиненими, їжа в холодильнику може зберігатися безпечно до 4 годин. У повністю заповненій морозильній камері цей час становить до 48 годин, а в напівпорожній – до 24 годин.

Додатково можна підготувати заморожені пляшки або ємності з водою, які допоможуть підтримувати холод. Ще один корисний аксесуар – термосумка з холодоелементами.

Не слід перевіряти безпечність продуктів, куштуючи їх. Якщо змінилися запах, колір або консистенція їжі чи є інші підстави сумніватися в її якості, від споживання краще відмовитися.

Повний перелік речей для підготовки до відключень

Щоб зручніше було перевірити, чи все необхідне є вдома, можна скористатися таким списком:

Освітлення: ліхтарики, акумуляторні лампи, запасні батарейки.

ліхтарики, акумуляторні лампи, запасні батарейки. Заряджання пристроїв: повербанк, кабелі для заряджання, за можливості – портативна зарядна станція.

Зв’язок: заряджений смартфон, повербанк, резервне джерело живлення для роутера.

заряджений смартфон, повербанк, резервне джерело живлення для роутера. Харчування: консерви, горіхи, сухофрукти, хлібці та інші продукти тривалого зберігання, які не потребують складного приготування.

консерви, горіхи, сухофрукти, хлібці та інші продукти тривалого зберігання, які не потребують складного приготування. Вода: запас питної води та окрема кількість для побутових потреб.

запас питної води та окрема кількість для побутових потреб. Зберігання продуктів: термосумка, холодоелементи або пляшки з попередньо замороженою водою.

термосумка, холодоелементи або пляшки з попередньо замороженою водою. Гаряча вода: термос.

Подбати про всі ці речі краще заздалегідь. Якщо вдома постійно є необхідний запас, навіть тривалі перебої з електропостачанням буде значно легше пережити.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як перевести вікна у зимовий режим, щоб вони краще зберігали тепло.