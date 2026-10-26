Що робити з півоніями восени: як забезпечити їм подвійне цвітіння

Пора півоній – це весна, що, втім, не означає, що восени можна припинити догляд за ними. На завершення сезону припадає підготовка рослин до зимівлі, яка допоможе їм пережити холоди і добре зацвісти у наступному році.

В осінні місяці важливо правильно вибрати час для обрізування півоній, щоб не нашкодити кущам. У захисті їх від холодів також допоможуть мульчування та підживлення. Як виконати ці процедури належним чином і отримати на наступний рік справді багато квітів навіть у дві хвилі, розповіло видання Deccoria.

Не поспішайте з обрізкою пів... Джерело: Unsplash Розгорнути

Коли найкраще обрізати півонії восени

Не поспішайте хапатися за секатор. Поки листя півоній залишається зеленим, воно бере участь у процесах, завдяки яким рослина накопичує поживні речовини в підземній частині. Тому передчасне видалення здорового листя не допоможе підготувати квітник до зими, а навпаки, може послабити рослину.

Обрізати листя та пагони найкраще тоді, коли вони пожовтіють і побуріють. Зазвичай це відбувається наприкінці жовтня або на початку листопада. Коли надземна частина відмирає, рослина вже завершує фотосинтез і накопичення поживних речовин. Водночас фіксованої дати для обрізування немає: потрібно стежити за станом півоній і зважати на те, на якому етапі вегетації вони перебувають.

Якщо осінь тепла і сонячна, листя може залишатися живим довше. Однак після сильних заморозків, які призвели до відмирання надземної частини, відкладати обрізування не варто. Пожовклі листки та пагони, що довго залишаються на рослині, можуть стати середовищем для розвитку грибкових хвороб, особливо за вологої осінньої погоди.

Зрізані пагони й листя не слід залишати біля кущів. Це особливо важливо, якщо протягом сезону на півоніях були ознаки грибкових захворювань. Уражені рештки також не варто класти в домашній компост, адже збудники хвороб можуть у них зберегтися.

Як обрізати трав’янисті та деревоподібні півонії

Спосіб обрізування залежить від виду півоній. Трав’янисті півонії та гібриди ІТО обрізають лише після того, як їхня надземна частина повністю відмирає. Коли листя висохне, пагони вкорочують, залишаючи приблизно 5 см над землею. Так рослинам буде легше перезимувати, а навесні вони сформують нове листя та пагони, на яких згодом розпустяться квіти.

З деревоподібними півоніями все інакше. Їхні здерев’янілі пагони залишають на зиму, адже на них є бруньки, з яких наступного року розвиватимуться квіти. Якщо зрізати весь кущ біля землі, можна позбавити його цвітіння в наступному сезоні.

Восени деревоподібні півонії достатньо впорядкувати. Можна прибрати засохле листя, залишки суплідь і всі опалі рештки навколо основи куща. Сильніше формувальне обрізування краще перенести на весну. Наприкінці березня або у квітні вже буде зрозуміло, які пагони успішно пережили зиму.

Відрізнити ці дві групи нескладно. У трав’янистих півоній, зокрема традиційних сортів, м’які пагони, які восени повністю відмирають і лягають на землю. Листя в них гладеньке, ланцетоподібної форми. Деревоподібні півонії утворюють тверді пагони, вкриті корою. Після опадання листя на кущі залишаються дерев’янисті гілки, а саме листя в таких сортів перисте й матове.

Зазвичай півонії добре зимую... Джерело: Unsplash Розгорнути

Як підготувати півонії до зими

Після обрізування трав’янистих півоній варто прибрати клумбу, на якій вони ростуть. Видаліть опале листя, рештки пагонів і бур’яни. Так навколо кореневища не накопичуватиметься волога органіка, яка може сприяти розвитку хвороб. Не перекопуйте землю безпосередньо біля рослини: коріння півоній залягає досить близько до поверхні, тому його легко пошкодити.

Дорослі півонії з добре розвиненою кореневою системою зазвичай стійкі до морозів і не потребують ґрунтовного укриття. Більше уваги слід приділити молодим рослинам, які ще не встигли добре вкоренитися. Після перших заморозків землю навколо них можна замульчувати шаром компосту, кори або соломи завтовшки кілька сантиметрів. Водночас не потрібно насипати безпосередньо на кореневище товстий шар вологої мульчі. Через це бруньки, з яких навесні мають вирости нові пагони, можуть загнити. Найкраще залишити навколо основи куща вільне коло

У деревоподібних півоній здерев’янілі пагони залишають недоторканими. Молоді кущі в регіонах із холодними зимами можна захистити від морозного вітру, наприклад, агроволокном. Укриття має пропускати повітря, а встановлювати його слід лише після помітного зниження температури. Якщо накрити рослину надто рано і зробити накриття герметичним, це може завдати їй більше шкоди, ніж користі.

Як і чим підживлювати півонії восени – уникайте азоту

Осіннє підживлення має насамперед допомогти кореневій системі та підготувати рослини до зимівлі. У цей період не використовують добрив із високим вмістом азоту. Він стимулює ріст нових пагонів і листя, які до настання морозів можуть не встигнути достатньо зміцніти. Якщо ви плануєте вносити мінеральні добрива, обирайте осінні суміші, у яких переважають фосфор і калій.

Для підживлення також підходить зрілий компост. Його можна розподілити тонким шаром навколо півонії, не засипаючи бруньки біля основи рослини. Компост поступово збагачуватиме ґрунт органічною речовиною та покращуватиме його структуру. Однак надмірне підживлення не потрібне: півонії, які багато років ростуть на одному місці, гірше переносять надлишок добрив, ніж помірне внесення поживних речовин.

Не потрібно восени підживлювати кожну півонію про запас. Якщо вона росте в родючому ґрунті й отримувала достатньо поживних речовин протягом сезону, додаткові добрива можуть бути зайвими. Восени важливіше підтримувати родючість і добру водопроникність ґрунту, ніж інтенсивно підживлювати рослини.

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