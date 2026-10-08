Що робити з ліліями восени: чи треба викопувати

Жовтень – це час останніх робіт із підготовки лілій до зимівлі. Так, більшість цибулин цієї квітки справді може залишитись до весни у ґрунті, але не всі вони однаково добре переносять морози.

Щоб цибулини лілій не ослабли перед зимою, потрібно правильно підготувати клумбу, а також обережно провести підживлення та зрізання стебел. Саме від їхнього стану восени залежить, як рослини прокинуться із настанням тепла та скільки квітів подарують улітку. Як доглядати за ліліями восени, розповіло видання Deccoria.

Чи зимують лілії у ґрунті – які треба викопати, а які можна залишити

Більшість популярних садових лілій чудово зимують просто в землі, тож щоосені викопувати їх немає потреби. У садку можна спокійно залишати насамперед морозостійкі сорти, зокрема:

азійські лілії (наприклад, Black Out, Bumblebee, Monte Negro) – вони належать до найвитриваліших і зазвичай без проблем переносять зиму в ґрунті;

– вони належать до найвитриваліших і зазвичай без проблем переносять зиму в ґрунті; інші стійкі садові сорти – якщо вони ростуть у пухкому ґрунті, де взимку не застоюється вода, викопувати їх здебільшого не потрібно.

Цікавий факт: у лілій є два типи коріння. Те, що росте знизу цибулини, вбирає воду та поживні речовини, а стеблове коріння з'являється вище цибулини й допомагає рослині пити та утримувати пагін. Воно може вирости ще до того, як пагін витягнеться над землею. Це ще одна причина, чому лілії не варто садити надто мілко.

Значно більше уваги потребують орієнтальні (східні) лілії. Вони чутливіші до морозів, тому в холодніших регіонах, особливо перед потенційно суворою та безсніжною зимою, їхні цибулини краще викопати. Найбільш вдалий час для цього – вересень або початок жовтня, коли листя починає підсихати.

Після викопування цибулини слід очистити від землі та добре просушити. Далі їх можна скласти у вентильовану ємність і злегка присипати вологим торфом, піском або тирсою. Оптимальна температура для зберігання становить близько 4-5 °C. Цибулини варто час від часу оглядати й одразу викидати ті, що починають гнити чи хворіти.

Лілії потрібно обрізати та п... Джерело: Unsplash Розгорнути

Як доглядати за ліліями в жовтні, щоб вони добре перезимували

Лілії, які залишаються зимувати в клумбі, необхідно захистити від морозів та зайвої вологи. Але не варто поспішати зі зрізанням зелених стебел. Весь час, доки вони залишаються зеленими, цибулина тягне з них поживні речовини, щоб набратися сил перед зимою та наступним сезоном. Видаляють їх лише тоді, коли вони самі пожовкнуть і висохнуть – тоді стебла обрізають біля самої землі.

Із інших робіт варто провести прибирання бур’янів, видалити хворі частини рослин, а також перевірити, чи не застоюється на клумбі вода після дощів. Лілії не терплять мокрого ґрунту: застій води може спричинити гниття цибулин, тому восени за цим слід стежити особливо уважно.

З укриттям лілій краще зачекати до перших заморозків. Коли верхній шар землі трохи підмерзне, розсипте довкола цибулин кору, сухе листя, торф або вкрийте їх гіллям хвойних дерев. Не робіть цього завчасно, бо під укриттям збиратиметься волога, і цибулини почнуть псуватися.

Обережно слід ставитися і до підживлення. Останнє стандартне внесення добрив зазвичай проводять до кінця вересня. У жовтні категорично не можна використовувати добрива, багаті на азот, адже вони стимулюють ріст рослини саме тоді, коли вона має переходити у стан спокою. Восени краще обрати формули без азоту, але з високим вмістом калію та фосфору.

Добре підготовлені цибулини легше перенесуть зиму й швидше підуть у ріст навесні. Саме накопичені запаси дадуть рослині сили вигнати міцні пагони та зав'язати багато бутонів. Тому осіння турбота про лілії має вирішальне значення для їхнього цвітіння в наступному сезоні.

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