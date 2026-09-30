Що робити, якщо відстрочка в Резерв+ зникла під час переоформлення: детальне пояснення

Під час звичайного переоформлення чинної відстрочки проміжку, протягом якого немає ані старої, ані нової відстрочки, не повинно бути. Попередній запис повинен припинитися одночасно з внесенням відомостей про нову відстрочку.

Тому якщо таке все ж сталося, причиною може бути некоректна робота в базі Оберіг. Юристи радять письмово звернутися до ТЦК з вимогою забезпечити відображення відстрочки в документі. Про це розповіли юристи порталу Юристи. UA.

Що відомо

Під час переоформлення відстрочки може трапитись, що відстрочка перестає відображатись у військово-облікових документах людини. Наприклад, під час спроби змінити студентську відстрочку на звільнення за опікою через ЦНАП, попередній статус може зникнути із застосунку "Резерв+", при цьому нова підстава з'являється далеко не одразу.

Юристи пояснили, що згідно з урядовою постановою №560, факт подання нових документів для відстрочки не анулює чинну відстрочку. Вона зобов'язана діяти аж до моменту, поки комісія ТЦК не ухвалить офіційне рішення. Якщо воно позитивне, стара підстава втрачає силу безпосередньо в день реєстрації нової. У разі відмови попередній захист продовжує працювати до кінця свого початкового терміну. Проміжку, коли людина взагалі не має ані старої відстрочки, ані нової, бути не повинно.

Чому може зникнути відстрочка з Резерв+

Одним із варіантів, чому відстрочка могла зникнути, – це якщо перша відстрочка закінчилася через завершення строку її дії, тобто це випадково збіглося в часі з тим, що людина подала документи на іншу відстрочку.

Ще однією причиною могло бути те, що комісія встановила втрату підстави за навчанням і ухвалила рішення про скасування.

"Пункт 60 Порядку № 560 передбачає перевірку наявних підстав протягом п’яти календарних днів, зокрема після подання заяви про надання або переоформлення відстрочки. Якщо під час перевірки встановлено, що право на навчальну відстрочку втрачено, комісія скасовує її протягом семи календарних днів із дня виявлення відсутності підстав", – зазначив юрист Юрій Айвазян.

Він додав, що за пунктом 65 Порядку № 560 про скасування раніше прийнятого рішення заявника письмово повідомляють не пізніше наступного календарного дня після ухвалення рішення. Тобто військовозобов'язаного мають повідомити про скасування відстрочки.

І ще однією причиною є те, що чинна відстрочка відображається неправильно, хоча законних підстав для її припинення немає. Тобто причина полягає у звичайних технічних збоях бази "Оберіг".

Що робити, якщо відстрочка зникла без причини

Якщо чинний статус про відстрочку зник, адвокат Юрій Айвазян радить насамперед перевірити дату закінчення попередньої відстрочки у паперовому військово-обліковому документі. Далі варто переглянути свою електронну пошту та кабінет на наявність офіційних повідомлень від ТЦК.

Якщо терміни не вийшли, а жодних листів немає, необхідно писати офіційне звернення до ТЦК. У документі слід вимагати чітких роз'яснень про те, чи приймалося рішення про анулювання, на яких підставах та коли саме відправляли повідомлення. Якщо такого рішення комісія не ухвалювала, треба вимагати негайного повернення чинної відстрочки в реєстр до завершення її законного строку. До заяви необхідно додати опис документів із ЦНАПу та знімок екрана з "Резерв+" або копію старого паперового документа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що з 1 жовтня в Україні продовжать діяти чинні правила щодо відстрочок від мобілізації, однак для окремих категорій військовозобов’язаних порядок їх отримання та переоформлення вже змінився. Водночас низка нововведень стосується бронювання працівників, військового обліку та повернення військовослужбовців після СЗЧ.