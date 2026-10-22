Що означає статус "потребує уточнення" в Резерв+ і як діяти: детальне пояснення

У застосунку "Резерв+" військовозобов'язані можуть побачити статус "Потребує уточнення", який вказує на необхідність перевірити свої облікові дані. У такому разі варто з'ясувати причину появи цього повідомлення та за потреби виправити неточності.

Про це у Facebook повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там пояснили, на які дані у застосунку "Резерв+" варто звертати увагу та що робити, якщо з'явився статус "Потребує уточнення".

Які дані потрібно перевіряти у "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" дає змогу військовозобов'язаним переглядати свої військово-облікові дані, що містяться в реєстрі "Оберіг", а також подавати запити на виправлення неточностей. Тому важливо регулярно перевіряти інформацію у своєму електронному документі.

Насамперед потрібно переконатися, що статус військового обліку відповідає актуальним обставинам. Також варто перевірити зазначені адресу проживання та номер телефону, особливо якщо вони змінювалися.

"Резерв+". Ілюстративне фото. Джерело: Міністерства оборони України

Що означає статус "Потребує уточнення"

Поява такого повідомлення означає, що інформація потребує додаткової перевірки. Ігнорувати статус не варто, оскільки він може свідчити про невідповідності або проблеми з відомостями в реєстрі.

Спочатку можна скористатися функцією "Виправити дані онлайн", якщо вона доступна в застосунку. Це дає змогу повідомити про можливі неточності та спробувати виправити їх без особистого звернення.

Водночас дистанційне оновлення не завжди допомагає розв'язати проблему. Якщо в "Резерв+" відображаються чужі дані, виникають технічні помилки або виправити інформацію онлайн не вдається, може знадобитися звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для з'ясування обставин і уточнення військово-облікових відомостей.

Допис Житомирського обласног... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" відновили оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю. Послуга знову стала доступною після завершення технічних робіт у системах Мінсоцполітики.

Як писав OBOZ.UA, зникнення відстрочки із застосунку "Резерв+" під час переоформлення може бути пов’язане зі збоями в реєстрі "Оберіг". У такому разі варто звернутися до ТЦК та СП із письмовою заявою, щоб з’ясувати причину проблеми та відновити відповідні відомості.