"Що на тобі було?" Анонімні історії про гендерно зумовлене насильство стануть основою виставки проти віктимблеймінгу

Коли людина наважується розповісти про пережите насильство, одним із перших і найболючіших запитань, яке вона може почути від оточення чи навіть близьких, стає: "А що на тобі було?".

Це класичний прояв віктимблеймінгу – звинувачення постраждалої особи. У суспільстві досі поширене явище, коли замість засудження кривдника/-ці починається пошук "виправдань" для насильства: відверта спідниця, пізня година, алкоголь чи "провокативна" поведінка. У результаті відповідальність за скоєне зміщується з людини, яка вчинила злочин, на людину, яка це пережила.

Саме цю проблему порушує майбутня виставка "Що на тобі було?", яку готує ГО "Дівчата" в межах Консорціуму WONA. Зараз організатори збирають анонімні історії людей, які пережили сексуальне насильство, сексуальні домагання або інші форми гендерно зумовленого насильства.

Історії, що показують справжню ціну чужих упереджень

В основі майбутньої експозиції будуть реальні історії людей, які пережили насильство, та відтворені комплекти одягу, описані в їх розповідях.

Головний меседж виставки полягатиме в тому, що насильство жодним чином не залежить від одягу, зовнішності чи поведінки людини. Насильство – це завжди свідомий вибір кривдника/-ці, і відповідальність за нього лежить виключно на ньому/ній.

Суспільні упередження роками формують атмосферу, у якій постраждалі відчувають сором і провину замість співчуття та підтримки. Тож завдання проєкту – змінити мовчання на голос, а звинувачення – на солідарність та допомогу.

Як долучитися до проєкту: безпечно та анонімно

Якщо ви відчуваєте, що готові розповісти про свій досвід, це можна зробити через спеціальну онлайн-форму.

Участь у зборі свідчень добровільна. Не обов’язково відповідати на всі запитання – будь-яке з них можна пропустити або в будь-який момент припинити анкетування. Ви самі вирішуєте, про що розповідати та в якому обсязі.

Щоб захистити приватність, не вказуйте своє ім’я, контакти чи іншу інформацію, за якою можна ідентифікувати вас або інших людей.

Усі отримані свідчення зберігатимуться в ГО "Дівчата". Доступ до них матимуть лише фахівчині та фахівці, залучені до підготовки виставки.

Частину свідчень буде представлено в експозиції. На їхній основі організатори відтворять комплекти одягу та підготують інформаційні таблички. Текст наданої розповіді за потреби можуть адаптувати чи скоротити для виставкового формату, зберігши його зміст та абсолютну анонімність.

Проєкт "Що на тобі було?" реалізується в Україні в межах Консорціуму WONA у співпраці з ГО "Дівчата", ГО "Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні"" та ВБО "Конвіктус Україна" за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Про дату та місце проведення виставки організатори повідомлять додатково.