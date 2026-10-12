Що можна посадити на зиму: овочі і трави, які процвітають у приміщенні

Якщо ви так любите городництво, що восени вас огортає сум, бо на найближчі місяці це хобі стає недоступним, спробуйте перенести грядки у закрите приміщення. Деякі види свіжих овочів та зелені можна вирощувати у горщиках на підвіконні власної кухні.

Існує чимало культур, які чудово почуваються в контейнерах і не займають багато місця. До того ж вирощування в кімнаті має суттєвий плюс – рослинам не загрожують вуличні шкідники, як-от гусінь або попелиця. Видання Country Living назвало аж сім таких рослин. І додало поради з догляду за ними в домашніх умовах.

Домашній контейнер із зеленн... Джерело: Pexels Розгорнути

Базилік

Сорти, що формують щільні й компактні кущі, чудово почуваються в кімнаті за наявності достатньої кількості світла. Базилік можна висіяти з насіння, придбати розсадою або вкоренити живець у воді. Ґрунт слід постійно підтримувати зволоженим.

Помідори чері

Магазинні томати, виведені для тривалого транспортування з теплих країв, часто розчаровують своїм смаком. Проте чекати літа задля соковитого й стиглого плоду не обов'язково. Для підвіконня найкраще підійдуть низькорослі кущові сорти, які іноді плодоносять настільки рясно, що врожай важко встигати збирати. Помідорам потрібно багато світла, тому фітолампа буде дуже доречною. Хоча хробаки їм не загрожують, у приміщенні все ж можуть з'явитися такі шкідники, як попелиця, клопи чи кліщі.

Шніт-цибуля

Вона легко росте в горщиках на сонячному підвіконні або під фітолампою. Її можна висіяти з насіння або викопати невеликий кущик із бадиллям із власного городу на початку зими (викопані восени екземпляри іноді надто витягуються). Ґрунт має залишатися помірно вологим.

Салат

Удома можна вирощувати найрізноманітніші види – від салату Бібб та батавії до ромену, хоча слід ураховувати, що врожай буде дещо меншим, ніж на грядці. Покращити результат допоможе використання більшої ємності.

М'ята

Більшість видів м'яти ростуть дуже активно, тому ця культура вкрай невибаглива навіть до неідеальних домашніх умов. М'яту легко виростити з живців, укорінених у воді, або з пересаджених кущів. Забезпечте їй достатньо світла та поливайте в міру висихання верхнього шару ґрунту.

Орегано

Свіжий орегано значно ароматніший за сушений – а це незамінна приправа для запікання птиці, приготування начинок та різноманітних зимових гарнірів. Його можна виростити з живців або насіння. Орегано дуже витривале, тож при хорошому освітленні почуватиметься чудово. Між поливами ґрунт повинен злегка просихати.

Редиска

Цей весняний овоч легко вирощувати вдома. Редиска любить пухкий, легкий ґрунт у контейнерах, не росте так глибоко, як морква, і дуже швидко досягає повної зрілості.

Шавлія

Замість того щоб переплачувати за крихітні упаковки свіжої шавлії в супермаркеті, краще виростити власний кущик. Для цього можна нарізати й укоренити живці влітку, викопати невелику рослину восени або просто придбати розсаду. Шавлії також потрібне помірне зволоження із легким просушуванням ґрунту між поливами.

Доглядати за їстівними росли... Джерело: Pexels Розгорнути

Поради щодо вирощування вдома

Обирайте достатньо великі горщики, щоб корінню не було тісно, та використовуйте якісну ґрунтосуміш. Орієнтовні розміри дорослої рослини зазвичай вказані на упаковці з насінням або на етикетці розсади.

У найпохмуріші зимові місяці варто придбати недорогу фітолампу й вмикати її щонайменше на 10 годин на добу. Додаткове світло життєво необхідне в період короткого світлового дня, адже без нього рослини витягуватимуться, слабшатимуть і зрештою загинуть. На відміну від звичайних лампочок, фітолампи забезпечують ширший спектр випромінювання, включаючи хвилі, необхідні для фотосинтезу.

У приміщенні слід підтримувати температуру в межах 18–21 °C удень і на кілька градусів нижче вночі. Не ставте зелень на протягах або поблизу батарей та кондиціонерів. Кожні два тижні підживлюйте рослини розчинним у воді добривом згідно з інструкцією.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як потрібно змінити режим догляду за кімнатними рослинами восени.