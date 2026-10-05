Що буде, якщо їсти банани щодня: що показали дослідження

Останні дослідження доводять користь від регулярного вживання бананів. Ці фрукти здатні позитивно впливати на стан організму і навіть викликати відчуття щастя та сплеск активності.

До того ж вони стануть у нагоді тим, хто намагається схуднути. Топ-6 причин їсти банани щодня зібрав німецький таблоїд Bild.

1. Покращують травлення

Завдяки підвищеному вмісту пектину банани здатні сприяти покращенню травлення.

Річ у тім, що пектин – це розчинна клітковина, яку "люблять" кишкові бактерії, і він повністю розщеплюється.

2. Допомагають при печії

Ще однією перевагою бананів є високий вміст крохмалю. Він зв'язує надлишок кислоти і полегшує печію без жодних ліків.

3. Підвищують настрій

Амінокислота триптофан, що є у бананах, задіяна у виробленні гормону щастя – серотоніну. Тож вживання цих фруктів підвищує настрій.

4. Заряджають енергією

Завдяки цій здатності банани часто називають "ідеальною закускою для спортсменів". Адже ці фрукти втамовують відчуття голоду, завдяки поєднаню фруктози та клітковини дають швидкий наряд енергії і містять дофамін, що сприяє пильності та зосередженості.

Приємний бонус: усе це не супроводжується підвищенням рівня цукру у крові, він залишається незмінним.

5. Допомагають схуднути

Попри те, що у 100 г бананів міститься 92 кілокалорії, вони можуть сприяти зниженню ваги.

Секрет полягає у клітковині, яка допомагає зберегти відчуття ситості на довше і не змінює рівень цукру у крові.

Дослідження, проведене серед діабетиків з надмірною вагою, показало, що ті, хто вживав банановий крохмаль, успішніше худнули.

Зелені банани виявилися особливо ефективними – вони містять більше стійкого крохмалю та довше зберігають відчуття ситості.

6. Захищають серце і знижують ризик хвороби Альцгеймера

Калій, що міститься в бананах, вкрай необхідний для здоров'я серця. Він допомагає знизити кров'яний тиск і зменшує ризик інсульту.

Фахівці радять придивитися до цих фруктів людям з дефіцитом калію. Найбільш корисними будуть сушені банани: у них калію особливо багато.

А згідно з південнокорейським дослідженням, банани знижують ризик хвороби Альцгеймера: як і яблука та апельсини, вони містять речовину, яка зменшує оксидативний стрес у мозку.

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