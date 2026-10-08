СБУ затримала дезертира, який повернувся із СЗЧ, щоб шпигувати для ворога. Фото

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, який після самовільного залишення частини повернувся до свого підрозділу за завданням російських спецслужб. Мобілізований із Полтавщини мав збирати розвіддані та передавати ворогу координати позицій українських військових для коригування російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, зазначивши, що викриття відбувалося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України. За даними слідства, російських спецслужбістів передусім цікавили місця найбільшого зосередження особового складу й техніки ЗСУ, а також полігони, де фігурант проходив бойову підготовку.

Як дезертир почав працювати на РФ

За даними кіберфахівців СБУ, чоловік був завербований російськими спецслужбами після того, як самовільно залишив військову частину. У цей період він почав шукати заробіток у тематичних Telegram-каналах, де на нього й вийшли представники ворога.

Після вербування росіяни поставили йому завдання повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати інформацію для подальшого коригування ударів по українських військових.

Правоохоронці задокументували, як інформатор передав ворогу геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу. Після цього він залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю.

Однак замість медичного закладу фігурант поїхав за місцем проживання у Кременчуку, де переховувався від правоохоронців.

Затриманий зрадник. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

СБУ затримала інформатора

Співробітники СБУ завчасно вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони в районі ворожої розвідувальної активності. Після цього коригувальника затримали.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, за допомогою якого він підтримував зв'язок із російським спецслужбістом. Для конспірації чоловік використовував анонімний чат і регулярно видаляв листування.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, у вересні СБУ затримала військовослужбовця, який після СЗЧ повернувся на службу за завданням ФСБ. Російські спецслужби завербували чоловіка через Telegram, після чого він мав збирати дані про логістичні склади, техніку та командний склад Сил оборони на півдні України.

Як писав OBOZ.UA, СБУ затримала на Дніпропетровщині мобілізованого із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину та почав збирати для РФ розвіддані про Сили оборони України. Отриману інформацію російські спецслужби планували використати для майбутніх обстрілів, терактів і диверсій.