Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх

Місяць у Тельці віщує успішний день. У середу, 30 вересня 2026 року, Меркурій увійде в знак Скорпіона, сприяючи вирішенню фінансових та професійних питань. Меркурій приверне нашу увагу до найбільш вигідних рішень і підвищить впевненість під час обговорення грошей та зарплати. Ми також будемо більш допитливими, ніж зазвичай, але краще проявляти обережність під час обговорення більш особистих питань і зберігати свої секрети.

Астрологи стверджують, що після обіду також будуть сприятливими вдалі покупки, турбота про комфорт і здоров’я. О 19:27 Місяць увійде в знак Близнюків, сприяючи саморозвитку та пошуку цікавої інформації, пише Vogue.

Овен

Ви будете працьовиті й віддасте перевагу самостійним діям. Думка оточуючих не матиме для вас великого значення, але це може викликати напругу. Марс у тригоні сприяє досягненню амбітних цілей, але не варто сердитися на оточуючих. Увечері варто переглянути свої останні проєкти. Можливо, ви знову випустили з уваги якусь важливу деталь, і секстиль Місяця допоможе вам виправити ситуацію.

Телець

Ви подбаєте про свої потреби, а Місяць у з’єднанні принесе вам успіх. Ви будете ігнорувати всіх, хто думає інакше. Зосередьтеся на конкретних діях, а не на дискусіях та обіцянках щодо майбутнього. Таким чином, вам буде легше досягти своїх цілей і уникнути непотрібних суперечок. Не слухайте плітки після обіду, оскільки хтось може спробувати маніпулювати вашими почуттями.

Близнюки

Будьте уважні й ввічливі, адже сьогодні ви можете знадобитися людям більше, ніж зазвичай. День сприятливий для того, щоб надолужити згаяне, але не перевантажуйте себе новими справами. Вам потрібно виділити час на оплату рахунків і прибирання; це подарує вам більше душевного спокою. Вечірнє з’єднання Місяця з планетою сприяє турботі про вашу фізичну форму та красу. Однак не будьте надто самокритичними, оскільки це зайво зіпсує вам настрій.

Рак

У вас буде чудовий настрій, і день пролетить непомітно. Будьте уважні, адже тригон Меркурія сприяє несподіваним пропозиціям і професійному успіху. На зустрічах у вас з’являться ідеї, які принесуть вам визнання й авторитет. Не бійтеся нового, адже це принесе вам користь. Проведіть день у колі друзів; успіхи інших піднімуть ваш оптимізм.

Лев

Цікава інформація приверне вашу увагу, і ви швидко вирішите прояснити ситуацію. Будьте обережні, не вступайте в суперечки й не вказуйте нікому на помилки. Квадрат Меркурія попереджає, що ваші секрети теж можуть одного дня вийти назовні. Краще не втручатися в чужі справи й навести лад. Однак, якщо знадобиться, справжні друзі не кинуть вас напризволяще. Увечері зміна аури, секстіль Місяця, принесе ще кращі ідеї.

Діва

Краще не зв’язуватися з вами, бо ви доведете, що можете все робити швидше й краще. Однак постарайтеся бути трохи спокійнішими й, найголовніше, не критикуйте своїх колег. Хтось може образитися, якщо ви вкажете на їхні помилки. У другій половині дня варто зайнятися домашніми та сімейними справами. Пам’ятайте, хтось чекає від вас повідомлення, тому не зраджуйте їхню довіру.

Терези

Сьогодні ви приділятимете більше уваги тому, що про вас думають інші. Меркурій покине ваш знак, і ви можете дізнатися кілька несподіваних пліток про себе. Варто прагнути визнання, але не за будь-яку ціну. Зосередьтеся на тих, хто вам дорогий, і не витрачайте енергію на тих, хто вас все одно не зрозуміє. З’єднання з Сонцем радить піти на побачення або зустрітися з друзями й трохи розслабитися.

Скорпіон

З’єднання Меркурія з планетами допоможе вам придумати геніальну ідею, яка примножить ваші гроші. Сьогодні гарний день для співпраці, бізнесу та навчання. Прислухайтеся до думки інших і навіть вчіться на їхніх помилках, це піде вам тільки на користь. Важливі для вас люди сьогодні також надаватимуть вам більшу підтримку, ніж зазвичай; ви можете впевнено спілкуватися з ними. У другій половині дня у близької людини можуть з’явитися чудові ідеї щодо різних варіантів розваг; скористайтеся ними.

Стрілець

Не сердьтеся, якщо хтось критикує ваші погляди чи рішення. Замість того щоб витрачати час на безглузді дискусії, спокійно прагніть до своїх цілей. Тригон Марса сприяє наведенню порядку в різних сферах вашого життя, створюючи відчуття, що у вас з’явилося більше місця для нових починань. Не рахуйте калорії після обіду, адже улюблена їжа підніме вам настрій. Розслабтеся та займіться хобі, і тригон Юпітера принесе ще більше ідей.

Козеріг

Сьогодні не хвилюйтеся ні про що, складні справи складуться на вашу користь. Ви можете розраховувати на приємні збіги та вигідні пропозиції, оскільки Меркурій перебуває в секстілі. Просто уникайте надмірних витрат. Тригон Місяця до вашого знака означає, що ви можете розраховувати на своє добре серце. Не соромтеся відвідувати друзів після обіду, це буде приємно.

Водолій

Подбайте про свої фінанси та роботу, і день пролетить непомітно. Будьте обережні зі словами сьогодні, особливо якщо ви збираєтеся обговорювати чиїсь мрії чи почуття. Через квадратуру Меркурія ви можете трохи заплутатися в подіях або виявити, що ваші погляди не всім до душі. На щастя, ваша інтуїція захистить вас від неприємностей. Увечері розвіються різні сумніви, і ви відчуєте, що контролюєте ситуацію.

Риби

Ви станете товариським і пробачите іншим старі образи. Ви нарешті примиритеся з тим, хто раніше з вами не погоджувався. Усі навколо зітхнуть з полегшенням, і атмосфера покращиться. Зосередьтеся на своїх рахунках у другій половині дня.

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