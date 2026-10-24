Рятувала поранених на фронті і боролася за права жінок: померла журналістка Олена Шарговська

Померла українська журналістка, військова парамедикиня та ветеранка Олена Шарговська з позивним "Джейн", яка допомагала рятувати поранених на фронті та відстоювала права жінок у війську. Вона служила на Донеччині й Харківщині, займалася медичною евакуацією та навчала військовослужбовців тактичної медицини.

Про смерть Шарговської повідомила редакція Новинарні, з якою вона співпрацювала. Там зазначили, що Олена мала значний досвід роботи в медіа та долучилася до допомоги військовим ще у 2015 році. Причину її смерті наразі не розголошують.

Чим займалася Олена Шарговська

До військової служби Олена працювала журналісткою, перекладачкою, редакторкою та SMM-фахівчинею. Вона співпрацювала з телебаченням, друкованими виданнями, а також проєктами Ukraїner та "Освіторія".

У 2015 році Шарговська почала їздити на фронт як доброволиця Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, а згодом долучилася до медичного батальйону "Госпітальєри". Вона допомагала пораненим військовим і поступово пов’язала своє життя з порятунком людей на війні.

Померла Олена Шарговська. Джерело: Новинарня

Як Шарговська долучилася до війська

Повномасштабне вторгнення Росії застало Олену в Португалії. Через травму вона не змогла повернутися в Україну одразу, однак продовжувала допомагати країні як волонтерка.

10 вересня 2022 року, у свій день народження, Шарговська мобілізувалася до Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Вона служила на Донеччині, зокрема в Бахмуті й Торецьку, а згодом – на Харківщині. Її робота включала медичну евакуацію та навчання військових навичок тактичної медицини.

У серпні 2024 року через стан здоров'я Олена була змушена звільнитися зі служби. Попри це, вона продовжувала підтримувати побратимів і посестер, зокрема допомагала зі зборами та придбанням автомобілів для фронту.

Померла Олена Шарговська. Джерело: Новинарня

Як Олена Шарговська боролася за права жінок у війську

Шарговська була однією з тих, хто послідовно виступав за рівні права жінок у Збройних силах України. У 2015–2016 роках вона разом з однодумницями домагалася можливості для жінок служити нарівні з чоловіками та стала однією з організаторок "Маршу невидимого батальйону".

Також Олена долучилася до Жіночого ветеранського руху "Ветеранка", у межах якого відстоювала забезпечення військовослужбовиць належним спорядженням.

У Новинарні згадали, що попри труднощі й випробування Шарговська зберігала любов до слова та людей і продовжувала допомагати українським військовим. Її життєвим гаслом були слова: "Роби, що вважаєш за потрібне, а далі будь що буде".

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