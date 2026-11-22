Блог | РПЦ і так звана УПЦ – слуги сатани, Путіна та його чекістського режиму

Побачив інформацію, що кремлівський злобний карлик знову заспівав стару, як лайно мамонта, пісню про "третій рим" і щось новеньке про "ковчег, на якому спасуться усі християни"…

Отже, три невеличких коментарі стосовно цього:

– по-перше, про це говорить недороблений чекіст; а в кгб, як відомо, атеїзм був релігією, і аж ніяк не християнство;

– по-друге, задля виживання совєтської імперії, під час Другої світової війни, атеїст сталін, на рахунку якого мільйони страчених християн різних національностей, у 1943-у році, по суті відновлює легальну діяльність РПЦ, призначаючи її очільником, знов таки ж, штатного чекіста "патріарха Сергія"…

– по-третє, зверніть увагу на два релігійні свята, що проходять в столиці недоімперії останні роки: Великдень, по їхньому "паска", і наприклад, мусульманський Курбан-байрам… подивіться на кількість "русскіх православних" і сотні тисяч мусульман (звичайно, що там теж не все так просто: згадаймо ж тих самих чекістів-кадирівців), які святкують свої свята… Там і коментувати немає чого, все є на відео…

Тому, "росія – ковчег християнства", це як "непотопляємий флагман чорноморського флоту крейсер "москва", або "нерушимий кримський міст"…

Висновок: Україна як християнська держава, її влада, спецслужби та правоохоронні органи мають зробити все для того, щоб цілком ліквідувати, на нашій території, резидентуру ФСБ-РПЦ так звану УПЦ… Вони – слуги сатани, путіна та його чекістського режиму.

Нічого спільного з християнством рпц та її філіали не мають.

Слава Ісусу Христу!

Слава Україні!