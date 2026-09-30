Росія вдарила КАБами по Краматорську: зруйновано управління соцзахисту, є постраждалі

У середу, 30 вересня, російські війська завдали серії ударів по Краматорську Донецької області, застосувавши керовані авіабомби КАБ-250 та КАБ-500. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, освітні заклади та інфраструктурні об’єкти.

Серед зруйнованих об’єктів – будівля Управління праці та соціального захисту населення міської ради. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Унаслідок російських ударів зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради. У ній працювали фахівці, які допомагали мешканцям міста вирішувати соціальні питання та отримувати необхідну підтримку.

Наслідки удару. Джерело: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Розгорнути

Серед постраждалих – чоловік 1965 року народження та дві жінки 1970 і 1989 років народження.

Також пошкоджено понад десять багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об’єкт та адміністративну будівлю управління соцзахисту.

Місце удару. Джерело: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Розгорнути

Міський голова наголосив, що зруйнована установа надавала допомогу жителям, які її потребували. Він також зазначив, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Краматорська.

Серед зруйнованих об’єктів –... Джерело: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 23 вересня, російські війська, попередньо з РСЗВ "Ураган", обстріляли Краматорськ на Донеччині. Унаслідок ворожої атаки поранення дістали дев’ятеро людей.

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