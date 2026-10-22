Росія вбила її чоловіка і дітей: на Харківщині попрощались із загиблою у ДТП Ольгою Крівогуб. Фото

На Харківщині в ДТП загинула українка Ольга Крівогуб, яка в лютому унаслідок російського удару по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей. Жінку 21 жовтня поховали у Сковородинівці Богодухівського району – тобто, разом з майже всією родиною. А її семимісячна донька Катерина все ще у лікарні.

У катафалк, який мав забрати тіло жінки з моргу, влучив російський дрон. Про це розповіла сестра Ольги Наталія Крівогуб.

"Хотіли доставити з ритуальних послуг труну, все, що потрібно, і дорогою до морга влучив дрон. Нам просто зателефонували, сказали, що так і так, таке трапилося. Ми знайшли ритуальні послуги в Харкові, і нам одразу відгукнулися, і сказали: "Так, звісно", – розповіла Наталія.

У катафалк, який мав забрати... Джерело: Суспільне Розгорнути

Доля доньки

Жінка стверджує, що отримала дозвіл забрати племінницю Катерину.

"Я до неї вже звикла за тиждень. Вона, видно, знаєте, відчула рідну кров. Тому тут без питань. І ми з нею народилися в один місяць: вона 11 березня, я – 28-го. Лікарі сказали, що до кінця тижня точно нам ще треба побути в лікарні. А там, я думаю, вже додому", – каже Наталія.

Ольгу Крівогуб поховали у Сковородинівці. Джерело: Суспільне

Це підтверджує і хрещена мати Катерини Вероніка Марченко.

" Її бере під опіку рідна сестра Ольги Наталія. Вона майже тиждень провела з нею в лікарні, і стане значно легше, коли дівчинку випишуть, бо в Наталії вдома двоє власних діток. Допомагає медичний персонал, медсестри – їм також велика дяка", – каже вона.

Загибель всієї родини

Ольгу поховали поруч зі всією родиною. Джерело: Суспільне

Як повідомляв OBOZ.UA, військо російських загарбників вдарило "Шахедом" по будинку родини у Богодухові вночі 10 лютого. Причомуродина переїхала до цього будинку всього за день до російського удару – дім обирали ближче до лікарні, бо жінка була вагітна четвертою дитиною.

У ніч на 10 лютого чоловік Ольги Григорій ліг спати в кімнаті із трьома дітьми, а Ольга ночувала в іншій кімнаті.

Ольгу Крівогуб поховали у Сковородинівці. Джерело: Суспільне

Через удар російських злочинців Григорій та троє дітей загинули, вижила лише вагітна Ольга.

34-річний чоловік Ольги Григорій був ветераном, воював на Купʼянщині та Запоріжжі, де втратив ногу.

Ольга Крівогуб та її донька Катерина. Джерело: Суспільне

Ольга народила 11 березня. Дівчинку назвали Катериною. А вже 13 жовтня Ольга загинула в ДТП.