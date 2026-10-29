Блог | Росія свідомо і цинічно вбиває цивільних: цей терор треба зупинити

Це ніяк не виправдати якоюсь військовою логікою. Свідоме вбивство цивільних людей. Відверте і цинічне.

Дніпро. Росія спрямувала реактивний шахед у платформу з поїздом і пасажирами. Звісно, російські генерали відзвітують, що "все цели поражены". Але це тільки засвідчить, що їхня ціль – всі українці. Від бійців на фронті до дітей у тилових містах і селах.

З російськими ударами можна ефективно боротися. Для цього Україні потрібні ракети та ресурси на власні засоби ППО. Потрібні вже тут і зараз.

Тому ще раз звертаюся до наших партнерів: російський терор треба зупинити. Сьогодні це врятує життя українців, а завтра – зробить ефективнішим протиповітряний захист всієї Європи. Ворог не збирається зупинятись.

Співчуття родинам загиблих та швидкого одужання постраждалим.