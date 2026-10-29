Рідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. Фото

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили рідкісний гриб – листочню кучеряву, яку також називають грибом-капустою. Цей вид занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий".

Про знахідку у Facebook повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Гриб виявили на території Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення. За словами фахівців, такі спостереження допомагають краще вивчати біорізноманіття заповідної території, уточнювати поширення рідкісних видів і планувати природоохоронні заходи.

Як виглядає гриб-капуста

Листочня кучерява (Sparassis crispa ) вирізняється незвичайною формою. Замість звичної шапинки вона має кулясте плодове тіло, утворене численними хвилястими й розгалуженими лопатями, що нагадують мереживо або головку цвітної капусти.

Листочня кучерява. Джерело: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Розгорнути

Плодове тіло цього гриба може сягати 30–40 см у діаметрі, а великі екземпляри важать кілька кілограмів. Найчастіше листочня кучерява росте біля основи хвойних дерев, зокрема сосен, і може уражати їхнє коріння.

Листочня кучерява. Джерело: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Розгорнути

В Україні гриб трапляється спорадично, зокрема на Поліссі та в західних областях. Плодові тіла зазвичай з’являються в хвойних лісах наприкінці літа та восени.

Листочня кучерява. Джерело: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Розгорнути

Чому гриб потрібно берегти

Листочня кучерява має охоронний статус зникаючого виду. Серед причин скорочення її чисельності – збирання грибів людьми та знищення старих хвойних дерев.

Листочня кучерява. Джерело: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Розгорнути

У Чорнобильському заповіднику наголошують на важливості систематичних спостережень за рідкісними видами. Якщо ви побачили гриб-капусту в природі, не зривайте його: краще сфотографувати знахідку та залишити гриб на місці зростання.

Допис Чорнобильського радіац... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, у Карпатах знайшли рідкісний гриб свиняче вухо, занесений до Червоної книги України. Науковці виявили його на території національного природного парку "Гуцульщина" – попередню знахідку цього виду там фіксували ще у 2014 році.

Як писав OBOZ.UA, у лісах Львівщини помітили незвичайний гриб-зірковик, який нагадує маленьку зірку або об’єкт інопланетного походження. Спочатку він розвивається під землею у формі світлої кульки, а після дозрівання розкривається, утворюючи кілька загострених променів. Зірковик вважається неїстівним або таким, що не має харчової цінності.