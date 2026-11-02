Режим тиші в окупованих Олешках завершився: чого вдалося досягнути

Режим тиші, який діяв з 27 жовтня до 1 листопада в окупованих Олешках на Херсонщині, завершився. За цей час українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу місцевим жителям і вивезти з міста цивільних, які хотіли евакуюватися.

Про результати гуманітарної місії повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. За його словами, протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Це дало змогу допомогти мешканцям міста та організувати безпечний виїзд для тих, хто цього потребував.

Гуманітарна домовленість

Дмитро Лубінець назвав режим тиші важливим етапом спільної гуманітарної роботи. До неї долучилася уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова, а координацію здійснювали за участю першої леді США Меланії Трамп.

За словами українського омбудсмана, наразі сторони опрацьовують можливості продовження подібних гуманітарних кроків.

"Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя", – зазначив Лубінець.

Евакуація людей

Українська делегація прибула до Олешок 30 жовтня. Її представники мали допомогти місцевим жителям і організувати виїзд тих, хто хотів залишити окуповане місто. Того ж дня звідти вирушили автобуси з евакуйованими людьми.

Щоб повернутися на підконтрольну Україні територію, цивільні перетнули Росію та Білорусь. В Україну вони заїхали через кордон на Чернігівщині.

Допомога евакуйованим

Після повернення частина мешканців Олешок зіткнулася з проблемою відсутності українських документів. Тепер їм допомагає Державна міграційна служба України.

Відомство приймає заяви від евакуйованих громадян для оформлення нових паспортів. Станом на неділю, 1 листопада, таких звернень уже надійшли десятки.

Загалом до зустрічі та супроводу евакуйованих мирних жителів Херсонщини долучилися понад 300 працівників системи Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Росія використовувала гуманітарну місію в окупованих Олешках для створення пропагандистської картини, виставивши себе рятівником, а не винуватцем катастрофи. Раніше, Москва планувала допустити до міста обраних американських журналістів, прихильних до Кремля та лояльних до адміністрації Дональда Трампа.