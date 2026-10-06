Пʼятнадцять оборонців Маріуполя розпочали навчання в межах програми "Жити назустріч"

15 команд з оборонців Маріуполя, їхніх рідних та побратимів, розпочали навчання в межах спецсезону освітньо-грантової програми "Жити назустріч", яка ініційована та впроваджується за фінансування ПУМБ, реалізується у партнерстві з Фондом Ріната Ахметова, ГО "Серце Азовсталі", ГО "Редут Бізнес" та KSE Graduate Business School.

Програма "Жити назустріч" допомагає ветеранам і ветеранкам, військовослужбовцям та їхнім партнерам розвивати власну справу – від формування бізнес-ідеї до запуску або масштабування підприємства. Упродовж двох місяців учасники здобуватимуть практичні знання від викладачів KSE Graduate Business School, а також отримуватимуть менторську та експертну підтримку від ГО "Редут Бізнес". За результатами навчання фіналісти зможуть захистити власні бізнес-плани та претендувати на грантове фінансування від ПУМБ у розмірі 500 тисяч гривень.

15 оборонців Маріуполя розпо... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

ПУМБ та KSE Graduate Business School протягом кількох років є надійними партнерами "Серця Азовсталі" у підтримці захисників Маріуполя. Саме тому цього року в межах "Жити назустріч" вирішили створити окремий набір для оборонців Маріуполя, їхніх родин і побратимів. Він доповнює комплексну екосистему підтримки "Серця Азовсталі", яка охоплює фізичне та психологічне відновлення, працевлаштування, підтримку ветеранського підприємництва, професійний розвиток і можливості для самореалізації. Для проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" ця програма є першим кроком до створення власного унікального ветеранського бізнес-простору в майбутньому за прикладом Dog Tag в США."Віднайти справу життя, яка буде економічно успішною, – важлива частина великої місії "Серця Азовсталі" з підтримки захисників Маріуполя.

Якщо одні наші програми спрямовані на фізичне та психологічне відновлення, то цей проєкт допомагає ветеранам рухатися до фінансової самостійності. Власний бізнес – це реабілітація через дію, можливість перейти від статусу отримувача допомоги до творця змін і нових робочих місць. Ветеран стає прикладом для побратимів і мотивує інших розвиватися та будувати успішне життя після служби", – зазначила директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева.

15 оборонців Маріуполя розпо... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

"Разом із партнерами (ПУМБ, ГО "Редут Бізнес", ГО "Серце Азовсталі", Фонд Ріната Ахметова) створили спеціальний сезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч" для Захисників Маріуполя. Напередодні Дня Захисників, це підтвердження того, що підтримку ми показуємо не словами, а діями. Навчання стане першим кроком до власного бізнесу: учасники перевірять життєздатність бізнес-моделі, підготують бізнес-план і бюджет та навчаться пітчити ідеї перед журі, яке обиратиме переможців для отримання гранту", – Тетяна Ізмайлова, Академічна директорка програми "Жити назустріч".

Освітньо-грантова програма "Жити назустріч" ініційована та впроваджується за фінансування ПУМБ, реалізується у партнерстві з Фондом Ріната Ахметова, ГО "Серце Азовсталі", ГО "Редут Бізнес" та KSE Graduate Business School.