"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Відео

Захисники України з лав Національної гвардії захопили понад 30 окупантів у трубі газогону на Куп'янщині (Харківська область) під час операції "Велес". Російські загарбники заявили, що умови їхнього перебування в полоні більш ніж достойні і їх "прийняли як рідних".

Відео допиту військовополонених, а також кадрами операції поділився 2-й корпус НГУ "Хартія". Ролик був опублікований в YouTube 26 жовтня.

Коментарі на камеру дала група з пяти окупантів. Ці військовослужбовці ЗС РФ до повномасштабної війни проживали в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Лєнінградській області, Республіці Дагестан.

Вони заперечили кремлівську пропаганду про те, що в українському полоні начебто жахливі умови й нелюдське ставлення.

"Нас прийняли... Якщо сказати шикарно, то не сказати нічого. Нас нагодували, напоїли. Дали цигарок покурити. Прийняли як рідних... Мені допомогли дійти, бо я був поранений, мені було важко. На будь-яке прохання хлопці відгукувалися. Я дуже вдячний цим людям", – розповів один із росіян.

"Ніхто на нас не сварився, не бив", – додав інший військовополонений.

Також загарбники заявили, що українські воїни найперше запропонували поїсти, спілкувалися з ними та заспокоювали й "дали, нарешті, помитися".

"Прийняли як гостей", – сказав один із загарбників.

У "Хартії" додали, що внаслідок операції "Велес" Сили оборони України просунулися на 15 кілометрів під землею, паралельно продовжуючи активні дії на поверхні.

Російський загарбник, полоне... Джерело: Скриншот ролика Розгорнути

Російський загарбник. Джерело: Скриншот ролика

Російський загарбник. Джерело: Скриншот ролика

Російський загарбник. Джерело: Скриншот ролика

Російський загарбник. Джерело: Скриншот ролика

Як раніше писав OBOZ.UA, російського військового, якого командування відправило в український тил із прапором РФ для створення пропагандистської картинки "просування" окупаційних сил, взяли в полон бійці 225-го окремого штурмового полку. Загарбник мав дістатися села Терсянка Запорізької області, встановити триколор і спробувати повернутися, однак його виявили українські захисники.