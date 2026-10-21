Прифронтові лікарні України отримають 38 портативних УЗД-систем Lumify від Philips

Фонд Філіпс (Philips Foundation), незалежна організація, метою якої є забезпечення доступу до якісної медичної допомоги для громад у кризових регіонах, компанія Philips та Гуманітарний фонд Сергія Притули оголошують про новий етап масштабної підтримки української медицини. У межах спільної ініціативи 19 лікарень у прифронтових областях України отримають інноваційні портативні ультразвукові системи Philips Lumify.

Ця передача суттєво підвищить рівень екстреної діагностики як безпосередньо у приймальних відділеннях та операційних, так і під час виїздів мобільних медичних бригад у віддалені населені пункти.

Прифронтові лікарні України... Джерело: Philips Foundation Розгорнути

"Сучасна медицина катастроф вимагає максимальної мобільності. Діагностична ультразвукова система Lumify перетворює будь-який планшет чи смартфон на потужний діагностичний центр. Для нас важливо, щоб українські лікарі на передовій та у прифронтових регіонах мали доступ до інструментів для точної діагностики там, де це потрібно, які працюватимуть в екстремальних ситуаціях і допоможуть врятувати якомога більше життів" – коментує Дмитро Борзаниця, керівник напрямку медичних систем Philips Україна.

Прифронтові лікарні України... Джерело: Philips Foundation Розгорнути

Чим особливий Philips Lumify?

Philips Lumify належить до класу систем POCUS (Point-of-Care Ultrasound) і повністю змінює підхід до невідкладної допомоги. Замість громіздкого стаціонарного обладнання лікарі отримують ультракомпактне рішення: високотехнологічний датчик підключається безпосередньо до смартфона або планшета, миттєво перетворюючи його на ультразвуковий сканер експертного рівня.

Головні переваги системи для прифронтових шпиталів та бригад екстреної медичної допомоги:

Мобільність: від карети швидкої до польових умов чи операційної – система працює всюди, де є потреба в негайній діагностиці.

від карети швидкої до польових умов чи операційної – система працює всюди, де є потреба в негайній діагностиці. Швидкість у критичних ситуаціях: проста навігація, автоматизовані налаштування та легкість дозволяють лікарю за лічені секунди отримати якісне зображення для оцінки внутрішніх пошкоджень, травм чи кровотеч.

Надійність: Lumify виконано таким чином, аби витримувати значні перепаді температур для роботи в складних умовах, а також переносити удари та падіння, що робить цю систему однією з найнадійніших у класі.

Телемедицина: платформа Lumify підтримує інтегровану систему телемедицини, що дозволяє передавати зображення в режимі реального часу іншим фахівцям для швидкої консультації безпосередньо під час огляду.

"Для пацієнтів із політравмою чи мінно-вибуховими пораненнями фактор "золотої години" є критичним – це перша година після травми, коли швидка та точна діагностика є запорукою подальшого ефективного лікування. Звісно, портативний сканер не замінить стаціонарну систему, але він надзвичайно ефективний у польових умовах та під час евакуації. Lumify дозволяє не втрачати дорогоцінні хвилини: ми підключаємо датчик до планшета прямо в швидкій або під час первинного огляду і миттєво проводимо FAST-протокол для виявлення внутрішніх кровотеч" – коментує Горбасьов Віталій, Медичний директор та лікар-хірург Глухівської міської лікарні.

Передача 19 комплектів Lumify, кожен із яких містить 2 різні УЗД-датчики, що можуть працювати паралельно як незалежні УЗД-систем, є продовженням тривалої та послідовної співпраці Philips, Philips Foundation та Гуманітарного фонду Сергія Притули. Загалом за час спільної роботи для підтримки українських медзакладів та мобільних медичних місій було передано вже 88 одиниць передового медичного обладнання, а саме:

45 пристроїв УЗД;

29 медичних планшетів;

9 моніторів-дефібриляторів HeartStart Intrepid;

4 Електрокардіографи;

Ультразвукову діагностичну систему EPIQ Elite;

"Надійне партнерство це те, що дозволяє українській медичній системі тримати удар уже понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення. Співпраця з Philips та Philips Foundation стала прикладом системної та глибокої підтримки. Нова партія з 38 портативних УЗД-систем Lumify це в першу чергу мобільність наших лікарів та врятовані життя цивільних та військових" – Марина Петриченко, директорка Гуманітарного фонду Сергія Притули.