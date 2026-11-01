Протидія реактивним шахедам: Порошенко передав військовим модернізовані комплекси "Ай-Петрі"

Петро Порошенко передав військовим шість модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Як пояснюють фахівці, удосконалені "Ай-Петрі" працюють на вищих частотах. Вже наступного дня ця техніка вийде на позиції.

Про це Порошенко розповів у відеозвіті.

"Починаючи із серпня, росіяни стали застосовувати реактивні "Шахеди", якими тероризують Україну вдень та вночі. Одним із дуже небагатьох ефективних засобів протидії таким атакам є модернізовані комплекси ПДТР "Ай-Петрі". Станом на сьогодні вони можуть працювати на високих частотах, щоб заважати російським "Гераням" та "Герберам" долітати до цілі", – пояснює Порошенко.

"Вся партія, яка сьогодні передається Збройним Силам, профінансована міністерством оборони однієї з дружніх нам країн-членів НАТО, за що ми їм дуже вдячні. Виробництво зараз працює вдень і вночі. І ми дуже дякуємо представникам ЗСУ, заводу-виробнику, і всій нашій команді, яка зробила це можливим", – сказав пʼятий президент.

Він також вкотре звернув увагу на проєкт Державного бюджету на 2027 рік, який вже ухвалили в першому читанні.

"Військовослужбовцям ЗСУ 5 років не піднімають грошове забезпечення. Ціни виросли майже в два рази, а військовий має отримувати те саме. Це несправедливо. І пояснення про те, що немає грошей, не приймаються, тому що в той же час прокурорам, суддям, поліціянтам, тиловим "бійцям невидимого фронту" зарплата підвищується. Суддям навіть на 50%. А воїни мають з грошового забезпечення скидатись для того, щоб купляти запасні частини, батарейки, те ж саме пальне", – сказав Порошенко.

"Замість того, щоб держава кошти з частини податків, які сплачують військові, передавала напряму бригадам. І вони самі повинні мати можливість розподіляти ці гроші. Тому бюджет несправедливий. І ми будемо боротися і в парламенті, і в уряді для того, щоб кошти, які йдуть на дерибан, на передвиборчий піар, йшли на оборону", – говорить лідер опозиції.

"Коли ми бачимо такий розподіл коштів, в мене є сумніви в адекватності тих, хто готує такий бюджет, і тих, хто голосує за такий бюджет. До другого читання ще є можливість все поправити", – зауважив Порошенко.

"Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень. "Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.