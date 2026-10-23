Представник оркестру Нацгвардії написав 73 пісні у полоні: патріотичні, як гімн України. Відео

Представник оркестру Національної гвардії України, який перебуває в російському полоні, написав уже 73 пісні. Військовий створює патріотичні композиції та повторює їх, щоб не забути, адже його досі не обміняли.

Про це розповів колишній співкамерник нацгвардійця. За його словами, вони перебували в одній камері, а військовий уже створив десятки пісень, які планує заспівати після звільнення.

"Разом зі мною сидів в одній камері представник оркестру Нацгвардії. Його також не міняють. Він уже 73 пісні написав. Їх співає собі, щоб не забути. Трохи як гімн України в нього такий, патріотичний. Я їх, на жаль, не пам’ятаю. Він коли повернеться, планує їх заспівати. Це дуже талановита людина, але бачите...", – розповів колишній співкамерник військового.

За його словами, нацгвардієць зберігає свої твори в пам’яті, постійно повторюючи їхні слова й мелодії. Після повернення додому він хоче виконати написані в полоні композиції.

Обмін полоненими

Як повідомляв OBOZ.UA у п’ятницю, 23 жовтня, з російського полону повернулися 270 українських воїнів. Це був перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.

Водночас представник оркестру Національної гвардії, про якого розповів його колишній співкамерник, досі залишається в полоні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.