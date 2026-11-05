Блог | Право на радість під час війни: культура не має виправдовувати своє існування

Дитині, якій сьогодні шість років, неможливо пообіцяти, що вона надолужить своє дитинство після війни. Через кілька років їй буде десять, потім п’ятнадцять. І жоден мирний день у майбутньому не поверне їй часу, який вона вже прожила серед повітряних тривог, укриттів, блекаутів і постійного відчуття небезпеки.

Ми, дорослі, ще можемо переконувати себе, що зараз не час для радості, що потрібно потерпіти, відкласти плани, відмовитися від звичних задоволень. У нас принаймні є пам’ять про інше життя. А для багатьох українських дітей війна стала чи не єдиною реальністю, яку вони по-справжньому знають.

Саме тому, коли я чую дитячий сміх у залі нашого театру, мені не спадає на думку запитувати себе, наскільки він доречний під час війни. Я думаю про те, наскільки важливо, що цей сміх узагалі є.

І водночас розумію, чому питання доречності радості продовжує виникати в українському суспільстві.

Чи маємо ми моральне право ходити до театру, слухати музику, відзначати свята, коли щодня дізнаємося про загиблих, поранених, зруйновані будинки та нові російські атаки? Чи не є звичайне людське задоволення проявом байдужості до тих, хто сьогодні платить надзвичайно високу ціну за нашу можливість жити?

На мою думку, тут ми іноді плутаємо дві принципово різні речі: байдужість до чужого горя та природне бажання людини продовжувати власне життя.

Радість не обов’язково означає відсутність співчуття. Так само як постійний сум сам по собі не є доказом відповідальності чи громадянської свідомості.

Історія вже неодноразово демонструвала, наскільки важливим залишається культурне життя навіть за найтрагічніших обставин. У вересні 1939 року, після вступу Великої Британії у Другу світову війну, влада спочатку закрила кінотеатри та інші розважальні заклади з міркувань безпеки. Проте вже невдовзі їх почали відкривати знову. Театральне життя поступово відновлювалося навіть в умовах німецьких бомбардувань.

Ще промовистішим став приклад Сараєва. У 1992 році, під час облоги міста, там заснували Сараєвський воєнний театр, першою постановкою якого стало "Укриття". Люди, які щодня жили під загрозою загибелі, знаходили сили репетирувати, виходити на сцену й приходити на вистави. Навряд чи вони потребували нагадувань про серйозність того, що відбувалося навколо. Вони просто не хотіли дозволити війні остаточно визначати зміст свого існування.

Україна сьогодні проживає власний досвід.

Після 24 лютого 2022 року театри зачинилися, культурні події скасовувалися, частина працівників мистецької сфери була змушена залишити свої домівки, інші стали на захист країни. І коли згодом ми почали поступово відновлювати роботу, навіть сама можливість знову запросити глядача здавалася чимось незвичним.

Київський академічний театр ляльок повернувся до повноцінного сезону восени 2022 року. До цього наші актори виступали там, де була можливість зустрітися з дітьми: у лікарнях, санаторіях, навіть у столичному метро. Сьогодні ми продовжуємо працювати, готувати прем’єри, приймати глядачів, маючи облаштоване укриття та постійно враховуючи безпекові обставини.

За підсумками 99-го театрального сезону наші вистави відвідали понад 42 тисячі глядачів. Також театр надав 5 813 місць на благодійній основі. Серед наших гостей були діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, ветерани, підопічні громадських і благодійних організацій.

Тож, ми бачимо, наскільки потрібною залишається культура. І йдеться не лише про наш театр. За даними Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, у 2025 році в Україні працювали 109 державних і комунальних театрів. Навіть у регіонах, наближених до бойових дій, театральна діяльність не припинялася, а подекуди ставала активнішою.

Тоді чому ми взагалі так часто намагаємося довести, що культура має право на існування, пояснюючи це її практичною користю?

Ми говоримо, що театр необхідний, тому що допомагає психологічному відновленню. Що вистави потрібні дітям, бо дозволяють їм хоча б ненадовго відволіктися від війни. Що культурні інституції важливі, оскільки збирають кошти для військових, підтримують ветеранів, переселенців та людей, які пережили втрати.

Усе це правда. І все це надзвичайно важливо.

Але чи не потрапляємо ми в пастку, коли намагаємося обґрунтувати цінність мистецтва виключно через його здатність виконувати практичні завдання?

Іноді людина просто хоче побачити хорошу виставу. Відчути захоплення, посміятися, замислитися або пережити історію, яка не має безпосереднього стосунку до її повсякденних проблем.

І я не бачу жодної причини вважати такий досвід менш цінним.

Мистецтво не повинно щоразу доводити свою необхідність тим, що воно когось лікує, виховує чи рятує. Воно має самостійну цінність. Так само як музика, література, спілкування з близькими чи звичайна можливість милуватися красою.

Звісно, це не скасовує відповідальності культурних установ перед суспільством. Комунальний театр зобов’язаний ефективно використовувати публічні ресурси, звітувати за свою діяльність і відповідати на потреби громади. Але відповідальність за роботу установи та необхідність постійно виправдовувати саме існування мистецтва – зовсім різні речі.

Мені здається, що за роки війни ми надто звикли вимірювати значущість будь-якої діяльності її безпосередньою користю. Можливо, це природна реакція суспільства, змушеного щодня боротися за виживання. Але якщо довести таку логіку до абсолюту, у нашому житті майже не залишиться місця для речей, цінних самих по собі.

А людина не може існувати виключно як набір обов’язків, функцій і відповідальності. Вона має право на переживання, які не потребують пояснень. На задоволення, яке не обов’язково повинно приносити результат. На радість, за яку не потрібно виправдовуватися.