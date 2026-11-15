Потрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"

Петро Порошенко побував у навчальному центрі "Десна" і передав військовим екскаватор, автомобілі багі, генератори, зарядні станції та дизельні обігрівачі.

"51 день має інструктор, щоб навчити мобілізованого, як вижити на війні та виконати бойове завдання. Саме ці два пріоритети ми визначили ще у 2014 році для всієї системи підготовки рекрутів. Вижити. Ефективно виконати завдання. Навчати мають офіцери та сержанти зі справжнім бойовим досвідом. Люди, які пройшли вогонь і воду. Які добре знають, до чого готувати новобранців", – розповів Порошенко у соцмережах.

Порошенко побував у навчальн... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

"Війна швидко змінюється. Разом із нею має змінюватися і підготовка. Вчити треба не лише базових речей, а й того, як сьогодні ведуться бойові дії. Радий був сьогодні побачити на Десні, що є місця, де ці принципи продовжують працювати на практиці. Якісна базова підготовка: взаємодія в групах, робота зі зброєю, вогнева підготовка, фортифікації. Водночас вчать працювати з дронами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та іншою сучасною технікою", – пише Порошенко.

Порошенко привіз техніку в н... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Він також поспілкувався з рекрутами.

"Хлопці кажуть, що ставлення та рівень підготовки справді хороші. Передали центру екскаватор для облаштування захисних споруд. Бо за останні роки поняття тилу розмилося. Тепер і навчальні центри мають постійно дбати про захист від дронів та ракет. А також привезли багі. З досвіду роботи з бойовими бригадами добре знаємо, наскільки ефективна ця техніка. І наскільки дефіцитна. Важливо навчитися працювати з ними ще в центрі", – зазначає Порошенко.

Порошенко привіз в навчальн... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

Також Порошенко привіз екска... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

"Ну і традиційно ще багато необхідних для роботи центру речей. Новобранці хочуть якнайкраще підготуватися до викликів, які на них чекають. І вчитися саме в таких досвідчених бойових інструкторів. А ми всіма силами допомагаємо, щоб у них була така можливість. Має берегти життя наших військових. Бути сучаснішими, технологічнішими й завжди на крок попереду ворога. Все це починається в навчальних центрах. Саме тому ми приділяємо стільки уваги системній підготовці нашого війська", – пояснює пʼятий Президент.