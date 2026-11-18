Посилить енергію і може зцілювати душу: яка порода котів вам найкраще підходить за гороскопом і датою народження

Якщо у вас є кішка, ви знаєте, що кішки обирають вас. Можливо, це було кошеня з притулку, яке вмостилося у вас на колінах і відмовлялося йти, або безпритульна кішка із сусіднього району, яка постійно з’являлася на вашому ґанку. Любителі кішок знають це відчуття. Настає момент, коли кішка дивиться на вас – справді дивиться на вас – і щось у ваших грудях заспокоюється. Ваша "кішка душі" – це кішка, чия енергія відображає вашу власну й дає вашому духу саме те, чого йому потрібно. Комфорт, сміливість… можливо, навіть трохи хаосу!

Один із найпростіших способів визначити породу, що несе цю енергію, – це подивитися на свою дату народження. У нумерології день вашого народження, незалежно від місяця, зводиться до одного числа від 1 до 9. Кожна цифра пов’язана з власною особистістю, талантами й планетою-управителем, пише Parade.

Астрологія вже багато чого розповіла про кішок. Астролог Еліс Спарклі Кет, авторка книги "Постколоніальна астрологія", пояснила, що кішками керує Сатурн, планета кордонів, адже вони відмовляються підкорятися. "Вони дивні, і їм байдуже!"

Народжені 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа: ваш улюблений кіт – абіссинець

Ваша дата народження зводиться до 1, яка перебуває під впливом сяйливого Сонця. Одиниця – це цифра першої іскри творчості, і ви несете цей самий вогонь усюди, куди б не пішли. Абіссінська кішка з її теплою, тикованою шерстю, що ніби сяє на сонці, дуже схожа на кішок, зображених у давньоєгипетському мистецтві. Вона допитлива, спортивна й хоче брати участь у всьому, що робить її господар. Ви звикли бути сильною, тією, хто веде за собою й у всьому розбирається. Ваша кішка-покровителька відповідає вашій особистості, нагадуючи вам, що не обов’язково завжди викладатися на повну, щоб вас обожнювали

Народжені 2-го, 11-го, 20-го або 29-го числа: ваша споріднена душа – це регдол

Перебуваючи під впливом Місяця, планети емоцій та інтуїції, ці люди, народжені певного дня, відчувають усе. Ба більше, вони часто відчувають і інших! Регдол відомий тим, що стає млявим і розслабленим, коли його беруть на руки, а багато представників цієї породи ходять за господарями з кімнати в кімнату, наче м’яка, вірна тінь. Ви випромінюєте чуйність та грайливість, занурюючись у радість життя. Дар вашого улюбленого кота простий, але цілющий. Він дозволяє брати себе на руки й навчає вас, що така м’якість безпечна й цінна.

Народжені 3-го, 12-го, 21-го або 30-го числа: ваш улюблений кіт – девон-рекс

Керовані оптимістичним Юпітером, ви перебуваєте під впливом планети радості, удачі та розширення. Ви – той друг, який якимось чином перетворює жахливий день на кумедну історію. Девон-рекс із його величезними вухами, хвилястою шерстю та милою мордочкою – справжній клоун котячого світу. Він обожнює сидіти у вас на плечах і безневинно бешкетувати. Коли ви несете на собі чужий тягар, ваш улюблений кіт нагадує, що сміх – це теж духовна практика.

Народжені 4-го, 13-го, 22-го або 31-го числа: ваш улюблений кіт – сфінкс

Перебуваючи під впливом планети інновацій Урана, ці дати народження пов’язані з цифрою чотири – числом змін, революцій і прогресивного мислення. Безшерстий сфінкс кидає виклик усім уявленням про те, який вигляд має мати кішка, і водночас є однією з найласкавіших порід, постійно шукаючи тепла й ніжності. Якщо вас коли-небудь називали "надто дивним" або "не таким, як усі", ваш улюблений кіт – живий доказ того, що бути не таким, як інші, і бути глибоко коханим – нерозривно пов’язані речі.

Народжені 5-го, 14-го або 23-го числа: ваш улюблений кіт – сіамський

Ваша дата народження зводиться до 5, під впливом Меркурія, планети спілкування й допитливості. Ваш розум рідко сповільнюється. Найбільше ви прагнете інтелектуальної стимуляції та соціальних зв’язків. Сіамська кішка – одна з найбалакучіших порід. Вона із задоволенням підтримає з вами цілу бесіду. Люди, народжені 5-го числа, здатні спілкуватися й працювати з людьми з усіх верств суспільства. Ваш улюблений кіт такий самий: товариський, розумний і завжди уважний. Цей пухнастий компаньйон відповідає вам взаємністю і складає вам компанію, коли ваші думки починають роїтися в голові.

Народжені 6-го, 15-го або 24-го числа: ваша улюблена кішка – перська

Дати народження, які зводяться до 6, асоціюються з Венерою, планетою кохання і краси. Шість – це число краси в усіх її проявах. Перська кішка з розкішною шерстю та спокійним, царственим виглядом процвітає в тихих, затишних місцях і потребує щоденного догляду. Ви – природжена турботлива людина, яка стежить, щоб усі інші були нагодовані, обійняті й оточені турботою. Ваша улюблена кішка лагідно просить вас уповільнитися й подбати про себе. Цей пухнастий друг дає вам дозвіл приймати турботу, а не лише дарувати її.

Народжені 7, 16 або 25 числа: ваша улюблена кішка – блакитна

Дата народження, що скоротилася до сімки, безпосередньо пов’язана з потойбічним, ефемерним боком життя. Блакитна кішка зі сріблястою шерстю та яскраво-зеленими очима тиха, спостережлива й часто сором’язлива з незнайомцями. Однак вона глибоко прив’язується до обраної нею людини. Так само вам необхідно регулярно усамітнюватися, щоб відновити сили й осмислити свою загострену інтуїцію. Ваша кішка-покровителька розуміє цю потребу в роздумах і ніколи не дає вам почуватися самотніми.

Народжені 8, 17 або 26 числа: ваш улюблений кіт – мейн-кун

Сатурн, кармічна планета дисципліни, керує цифрою 8 – числом, позначеним долею. Мейн-кун – одна з найбільших домашніх порід, виведена для виживання в суворі зими. Відображаючи стійкість, притаманну цій даті народження, він випромінює позачасову наполегливість. Люди, народжені в ці дати, могли швидко подорослішати й узяти на себе більше, ніж їм належало. Ваш улюблений кіт, ніжний велетень, нагадує вам, що сила може бути лагідною і що найкращі речі в житті потребують часу. Незалежно від того, чи розкрилися ви пізно, ви заслуговуєте на визнання за те, чого досягли.

Народжені 9, 18 або 27 числа: ваш улюблений кіт – бенгальський

У нумерології дев’ятка – число завершення, тому багато людей, народжених у ці дати, почуваються старими душами, які прожили вже багато життів. Бенгальська кішка з плямистою шерстю, що нагадує леопардову, і дикою енергією атлетична, смілива й сповнена рішучості. Ви – захисник і боєць. Перебуваючи під впливом войовничого Марса, ви боретеся за тих, кого любите. Ваша споріднена душа – кішка, яка відповідає вашому запалу й дає цій пристрасній енергії радісний вихід.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування і не є надійною основою для ухвалення рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози й залишає за читачами право вибору: вірити у передбачення чи ні.

Підписуйтеся на канали OBOZ.UA у Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх подій