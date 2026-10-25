Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув 24-річний воїн із Волині. Фото

На щиті повертається на рідну Волинь захисник Олександр Копитюк. Молодий воїн, якому назавжди залишиться 24 роки, довгий час вважався зниклим безвісти.

Свій останній бій Олександр прийняв на Куп'янському напрямку улітку 2024-го. Про втрату повідомили у Колківській селищній територіальній громаді.

Що відомо про Героя

Днями у Колківську громаду Луцького району надійшла трагічна звістка: за ДНК було підтверджено загибель захисника Олександра Копитюка, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Олександр Копитюк. Джерело: Колківська селищна територіальна громада

Народився Олександр 26 травня 2000 року. Мешкав у селі Чорниж.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ молодий чоловік став на захист рідної землі. Службу він ніс на посаді помічника гранатометника аеромобільного відділення аеромобільної роти однієї з військових частин у званні солдата.

"Олександр загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання, стримуючи штурмові дії противника в районі населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу свободу та незалежність", – зазначили у громаді.

Вдома понад два роки на звістку про сина чекала його мама.

"Висловлюємо найщиріші співчуття матері Героя, Тетяні Василівні, усій родині, близьким та побратимам Олександра. Жодні слова не зможуть загоїти цю страшну рану, але пам'ять про його подвиг житиме вічно", – кажуть у громаді.

Про дату та час зустрічі кортежу із тілом загиблого захисника та чин поховання обіцяють повідомити додатково.

Олександру навіки залишиться 24 роки.

Скриншот повідомлення

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