Понад 10 млн підписників і допомога ЗСУ: медіагрупа "Труха Україна" святкує 7 років

Понад 10,3 мільйона підписників, десятки загальнонаціональних і регіональних телеграм-каналів та благодійні проєкти на мільйони гривень: 19 листопада 2026 року медіагрупа "Труха Україна" відзначає сім років із дня заснування. За цей час проєкт Максима Лавриненка виріс із невеликого новинного пабліка у масштабну інформаційну мережу.

Четвертий рік поспіль "Труха" очолює рейтинг найпопулярніших джерел новин серед українців. Згідно з дослідженням "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2026 році", рівень довіри до новин медіагрупи серед її аудиторії становить 82%.

Від початку повномасштабного вторгнення команда також активно займається благодійністю: допомагає військовим, підтримує поранених захисників та ветеранів, купує житло родинам, які постраждали від війни.

Підтримка ЗСУ: понад 30 підрозділів та частин

За роки діяльності медіагрупа "Труха Україна" залучила понад 62,5 мільйона гривень пожертв та спрямувала близько 23 мільйонів власних коштів на допомогу Силам оборони України. Підтримку отримали понад 30 військових частин і підрозділів. Для захисників закуповували безпілотники, тепловізори, автомобілі, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання.

У 2026 році Максим Лавриненко продовжив особисто відвідувати військових і передавати техніку, придбану за їхніми запитами коштом медіагрупи.

Зокрема, 225-й окремий штурмовий полк під командуванням Героя України Олега Ширяєва з позивним "Сірко" отримав від Лавриненка детектори дронів, які військові називають "чуйками". Бійцям спецпідрозділу Kraken під командуванням Костянтина Нємічева передали дрони-камікадзе "Гієна S". Для підрозділу "Ахіллес" придбали 230 систем скидання боєприпасів для дронів.

На допомогу кожному з трьох підрозділів медіагрупа витратила приблизно по 300 тисяч гривень.

Окремо фонд підтримує поранених захисників. Раніше патронатній службі "Азову" передали 2,3 мільйона гривень на лікування та реабілітацію 52 важкопоранених військовослужбовців.

"Труха дарує житло": нові домівки для постраждалих родин

У 2024 році Максим Лавриненко започаткував проєкт "Труха дарує житло". Квартири та будинки для сімей, які втратили домівки через війну, купують із прибутку телеграм-каналів медіагрупи. Лавриненко особисто передає ключі й відвідує родини після заселення.

Першими житло отримали дві харківські сім'ї. Для родини Вікторії з Північної Салтівки придбали трикімнатну квартиру. Інша родина завдяки отриманій квартирі змогла возз'єднатися після розлуки: мати із синами повернулася з-за кордону до батька в Харків.

Наприкінці 2025 року "Труха" купила будинок на Львівщині для переселенців із Харківської області, які пережили окупацію, поранення та втрату ненародженої дитини. Подружжя переїхало з маленькою донькою, бабусями й домашніми тваринами.

У 2026 році квартиру в Києві отримали пенсіонерка з інвалідністю Зоя Дмитрівна та її 12-річний онук-сирота Матвій. Після руйнування будинку на Бахмутчині та вимушеної евакуації майже всі кошти родина витрачала на оренду житла. Також квартиру придбали для Ольги та Євгена з Лисичанська, які виховують двох дітей: Євген є ветераном війни, Ольга має інвалідність. До переїзду сім'я роками жила в кімнаті площею 12 квадратних метрів на Львівщині.

Сьому річницю "Труха Україна" зустрічає, продовжуючи інформаційну та благодійну діяльність. Команда підтримує зв'язок із військовими підрозділами, забезпечує їх необхідним обладнанням і допомагає українським родинам, які постраждали від війни.