Полюють на комах: у лісах Полісся є унікальне болото, де ростуть рослини-хижаки. Фото

У лісах Полісся є унікальне...

На Волині розташований Черемський природний заповідник – одна з найцінніших природоохоронних територій Українського Полісся. Його площа становить майже 3 тисячі гектарів, а центральну частину займає давнє Черемське болото. Тут ростуть рослини-хижаки, зокрема росичка англійська та альдрованда пухирчаста, а також мешкають рідкісні птахи й тварини.

Про природні особливості заповідника розповіла сторінка "Первісна природа" у Facebook. Там опублікували матеріал про унікальні екосистеми Черемського болота, рідкісні види рослин і тварин, а також природні об'єкти, які збереглися на цій території.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Черемське болото

Черемське болото займає близько третини території заповідника. Це давній болотний масив льодовикового походження. За однією з наукових гіпотез, колись на його місці було велике озеро.

Сфагнові болота мають важливе значення для довкілля. Вони накопичують вуглець, утримують воду та підтримують природний водний баланс.

Територія Черемського болота має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення та входить до Смарагдової мережі Європи.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Особливий природоохоронний статус

Черемський природний заповідник належить до категорії територій із найсуворішим режимом охорони. Його землі вилучені з господарського використання, а головна мета – зберігати природні комплекси в первісному стані та вивчати природні процеси без втручання людини.

Тут не можна прокладати звичайні дороги чи облаштовувати місця для відпочинку. Природі дають можливість розвиватися без господарського втручання.

В Україні налічується лише 19 природних заповідників, і один із них розташований на Волині.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

З часів льодовика

Черемський заповідник зберігає сліди давньої геологічної історії Полісся. На його території є моренні горби, ози й ками – форми рельєфу, які залишив після себе льодовик. Також тут можна побачити еолові дюни, сформовані вітром.

Одна з піщаних височин сягає 164 метрів над рівнем моря. На ній облаштували оглядову вежу, звідки відкривається краєвид на лісові простори заповідника.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Рослини-хижаки

Символом заповідника стала шейхцерія болотна – реліктова рослина, яка збереглася в давніх болотних екосистемах. Саме заради її охорони у 1978 році тут створили державний заказник, який згодом отримав статус природного заповідника.

Серед інших рідкісних рослин особливу увагу привертають види, здатні ловити комах.

Росичка англійська полює на комах за допомогою липких листків, а альдрованда пухирчаста – це водна рослина-хижак.

Ще одна ботанічна рідкість Черемського заповідника – зозулині черевички справжні, дика орхідея, яка також належить до охоронюваних видів.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Тваринний світ

На території заповідника охороняють 84 види рідкісних тварин. Серед них – чорний лелека, глухар, сірий журавель, пугач і видра річкова.

Ці види потребують збереження природного середовища, тому заповідна територія стала для них важливим прихистком.

Сліди бортництва

У лісах досі можна побачити свідчення традиційного поліського промислу – бортництва. Уздовж екологічної стежки на деревах збереглися спеціальні колоди, які використовували як житло для диких бджіл.

Бортництво є частиною історії традиційного господарювання Полісся. Водночас дикі бджоли відіграють важливу роль у підтриманні життя лісової екосистеми.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Стежка через болото

Для відвідувачів у заповіднику облаштували екологічну стежку завдовжки 3,5 км. Її дерев'яна кладка проходить безпосередньо через болотний масив, повз сфагнові мохи та невеликі острівці рослинності.

Маршрут веде до Черемського озера. Завдяки дерев'яному настилу можна пройти через болото, не турбуючи вразливі болотні рослини.

Черемський заповідник – лише одна з природних перлин Волинського Полісся. Поруч цінні екосистеми охороняють три національні природні парки та інші природоохоронні території.

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

У лісах Полісся є унікальне... Джерело: Facebook / Полісся Перезавантаження Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у тропічних лісах знайшли дивних істот, схожих на жаб.