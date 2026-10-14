"Покоління війни. П’ятий рік": у Барселоні відбулася виставка робіт українських митців

У Барселоні на площі Virrei Amat відбулася художня виставка "Покоління війни. П’ятий рік", де було представлено – 255 робіт українських митців. Це безпрецедентна подія, адже Україна вперше показала за кордоном таку велику кількість художніх робіт одночасно на одному заході. Проєкт відбувся в рамках XII Фестивалю української культури Ucrania Fest, що проходив в Іспанії 15-21 вересня 2026 р. Фестиваль став яскравою подією, яка представила іспанській публіці багатство та різноманіття нашої культури, розповіла про ідентичність, традиції та мистецтво, а також продемонструвала силу й незламність українського духу. Голова Фестивалю – президентка Української Асоціації "Джерело", перша українка в Іспанії, яка є Дамою Мальтійського Ордену, Ольга Дзюбан.

Представникам іспанської вла... Джерело: пресслужба Розгорнути

Експозицію "Покоління війни. П’ятий рік" подивилася величезна кількість іспанців, серед яких були представники мерії Барселони і влади Каталонії, яким були подаровані роботи Вікторії Омельян та Тетяни Берегової. Арт твори українців різних поколінь вразили жителів Барселони і гостей міста.

Виставку представила президентка Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко. Генеральний консул України в Барселоні Олена Троніна підкреслила надзвичайну важливість проєкту. Виставка потрапила до документального фільму, який знімають іспанці про Україну. Надзвичайні емоції, викликані роботами українців закарбуються в душах барселонців і укріплять зв'язок між нашими народами. Виставка пройшла з великим успіхом і викликала широкий резонанс у іспанському суспільстві.

Виставка потрапила до докуме... Джерело: пресслужба Розгорнути

Вже традиційно у рамках виставки пройшов проєкт "Виставка у виставці", в якому взяли участь сім митців, кожному з яких був присвячений окремий банер, на якому експонувалися роботи митця. Глядачі побачили експозиції робіт Софі Роман, Ірини Луценко, Алли Коростоянової, Тетяни Таран, Наталії Філяк-Заставної, Олексія Хмирова і Людмили Рябкової.

Вже традиційно у рамках вист... Джерело: пресслужба Розгорнути

На виставці були присутні три учасника проєкта – Тетяна Таран з Харкова, Юлія Тарасова з Києва, яка зараз проживає в Аланії, Туреччина, і Лілія Плис з Обухова, яка передала організаторам та іспанським партнерам подарунки від Обухівської міської ради.

Лілія Плис подарувала дарунк... Джерело: пресслужба Розгорнути

Виставка в Барселоні представляє вибрані роботи артмарафону "Покоління війни", який об’єднує мистецтво, народжене війною, адже в ньому беруть участь художники всіх поколінь з усієї України. Серед робіт є твори військових і дітей військових, сиріт, вдів, ветеранів, юних і дорослих громадян України, які в жахливих умовах війни п’ятий рік живуть під бомбардуваннями в своїх містах і селах, та українців, які через війну змушені були виїхати з батьківщини – кожен на своєму місці щодня бореться за перемогу над загарбником та мир в Україні.

У Барселоні відбулася вистав... Джерело: пресслужба Розгорнути

Виставка знайомить з природою, культурою, автентикою та сучасним мистецтвом України, демонструючи вклад України у світовий культурний простір. Через творчість українців світ бачить найціннішу рису людства – трансформувати жах і біль у прекрасне. Артмарафон є частиною масштабного Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR, єдиної культурної ініціативи в Україні, яка без перерви триває з першого тижня повномасштабного вторгнення. Це єдиний у світі проєкт, який через мистецтво аналізує зміну свідомості різних поколінь протягом довготривалої сучасної війни.

У Барселоні відбулася вистав... Джерело: пресслужба Розгорнути

У Барселоні відбулася вистав... Джерело: пресслужба Розгорнути

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося понад 70 культурних проєктів робіт учасників МАЛЮЙ.UA.WAR, які буди представлені у 20 країнах світу: Україні, Іспанії, США, Швейцарії, Ватикані, Чорногорії, Албанії, Південній Кореї, Японії, Малайзії, Китаї, Болгарії, Північній Македонії, Сербії, Польщі, Греції, Азербайджані, Пакистані, Парагваї, Аргентині. В Барселоні це друга експозиція, перша була у вересні минулого року.

У Барселоні відбулася вистав... Джерело: пресслужба Розгорнути

Виставка організована Асоціацією розвитку міжнародних відносин ADRUM, компанією STUDIORAR і Українською асоціацією "Джерело" за підтримки Генерального консульства України в Барселоні, регіональної влади Каталонії та міської влади Барселони.