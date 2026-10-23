Покарання у 26 тисяч нікого не лякає: Кощук запропонувала штрафувати продавців нелегальних рідин для вейпів на 250 тисяч

Підвищення штрафу за нелегальний продаж рідин для електронних сигарет могло б повпливати на зменшення тіньового обігу вейпів. Таку думку висловила експертка з питань оподаткування Growford Institute, кандидат економічних наук Тетяна Кощук, коментуючи ініціативу уряду щодо зменшення тіньового сектору економіки.

Про це повідомляє "Суспільне".

За її словами основними реалізаторами підпільних товарів у категорії є ФОПи, які не можуть отримати ліцензію на підакцизні товари. Відповідно, вони не сплачують акцизний податок, податок на додану вартість тощо. Середня ціна набору для самозамісу (основна схема нелегального продажу рідин для вейпів, коли всі компоненти продаються окремо, а користувач сам їх змішує) коштує 350 грн. Якби ці товари оподатковувалися, їх вартість становила б 430 грн.

"Що із цим робити? Держава уже запровадила певні обмеження на продаж сировини. Застосовується штраф на рівні 26 тисяч гривень до однієї роздрібної точки. Однак щоденний середній виторг таких точок – близько 7 тисяч гривень. Тобто, цим штрафом нікого, на жаль, сьогодні не налякаєш. Якби цей штраф був 250 тисяч гривень, то, можливо, це якось вплинуло б на ситуацію", – зазначила експертка.

З іншого боку, наголосила вона, крім підвищення штрафів важливо зробити і так, щоб вони застосовувалися. За даними ДПС, у 2026-му році із близько 4 тисяч точок нелегального продажу рідин для електронних сигарет, штрафи отримали лише 300.

"Проблему потрібно вирішувати з різних боків. Має долучитися ДПС, Бюро економічної безпеки, яке повинно боротися з нелегальним виробництвом рідин. Повинна долучитися митна служба, прикордонна служба, які мають блокувати імпорт цієї продукції. Тобто має бути комплексна програма", – сказала Тетяна Кощук.

Нагадаємо, у середу, 21 жовтня, під час зустрічі з урядовцями, народними депутатами, директором БЕБ Олександром Цивінським, першим заступником голови Державної податкової служби Юрієм Конюшенком, керівництвом Національної поліції та митної служби уряд визначив першочергові заходи для скорочення тіньового сектору економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Серед першочергових заходів – протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда; ліквідація схем ухилення від сплати податків; махінації в гральному бізнесі тощо.