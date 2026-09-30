Погоду визначає антициклон: синоптикиня дала прогноз на перший день жовтня в Україні. Карта

Синоптична ситуація в Україні 1 жовтня перебуватиме під впливом північного антициклону. Він принесе сонячну, суху та помірно теплу погоду практично на всю територію країни.

Температурні показники в середньому по Україні становитимуть +17...+22 градуси. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко та Український гідрометцентр.

Опади та температура в регіонах

У четвер, 1 жовтня, у більшості областей очікується суха погода. Невеликі дощі можливі лише подекуди в Криму та Приазов'ї.

В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21, у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях і Тернополі +15...+18.

У Чернігові, Сумах, Житомирі, Вінниці та Черкасах очікується +15...+1, у Полтаві та Кропивницькому до +17...+19 градусів.

У Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську +15...+18, в Одесі, Миколаєві та Херсоні повітря прогріється до +20.

Синоптик попереджає про небезпечні метеорологічні явища. У південній частині України, у східних областях та на Дніпропетровщині очікуються пориви північно-східного вітру, які досягатимуть штормових значень до 15–20 м/с. Мешканцям цих регіонів слід дотримуватися обережності.

Погода в Києві та області

Початок жовтня в столиці пройде за сухої, сонячної та помірно теплої погоди. Протягом дня температура повітря в Києві коливатиметься в межах +16...+18, вночі похолоднішає до +6...+8.

Суха та порівняно тепла погода в Україні збережеться до кінця тижня. Однак антициклональний характер погоди слабо сприяє розсіюванню задимленого повітря. Шкідливі мікрочастинки пилу та смогу поєднуватимуться з природними ранковими туманами, тому людям із бронхолегеневими захворюваннями та алергіями слід особливо уважно ставитися до свого самопочуття.

Погода в Україні 1 жовтня Джерело: Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні. Найбільш імовірним періодом похолодання називають січень.