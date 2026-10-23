Погода в листопаді може здивувати українців: синоптикиня дала прогноз

Українцям радять не сприймати місячний прогноз як точний сценарій погоди на кожен день. Синоптики пояснили, на які прогнози варто орієнтуватися під час планування справ і чому погодні тенденції можуть змінюватися.

Інформацію оприлюднило агентство Укрінформ. Про погодні тенденції повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Наталія Птуха під час брифінгу.

Наразі є передумови для певного зниження температури в листопаді. Водночас оцінки українських фахівців і світових прогностичних центрів свідчать, що загалом місяць може бути теплішим за звичайний.

"Але загалом листопад, за оцінками наших фахівців в Українському гідрометеорологічному центрі і за оцінкою світових прогностичних центрів для нашої території, тобто по Східній Європі, все ж очікується на один градус вище від кліматичної норми. Середньомісячна температура передбачається від 2 до 8 градусів тепла", – зазначила Птуха.

Довгострокові прогнози показують передусім загальні тенденції, а не точні погодні умови на конкретні дати. Тому заздалегідь визначити температуру повітря на кожен день листопада за таким прогнозом неможливо.

"Довгострокові прогнози – це тенденції. Ми не можемо їх закладати як щоденні прогнози в свої плани. Там немає конкретних цифр у конкретні дні, там немає прямо от розподілу температури", – пояснила представниця УкрГМЦ.

Такі прогнози дають змогу оцінити ймовірні зміни атмосферного тиску та визначити, які повітряні маси можуть надходити на певну територію.

Для планування повсякденних справ Наталія Птуха рекомендує використовувати короткострокові прогнози погоди. Вони охоплюють найближчі три-п’ять діб, а консультації можуть надаватися на період до десяти діб.

"Тому завжди закликаємо орієнтуватися саме на короткостроковий прогноз", – наголосила синоптикиня.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 23 жовтня, у частині областей України буде мінлива погода. Очікуються дощі, а на заході країни буде відчутно прохолодніше, ніж в інших регіонах. Водночас упродовж найближчих днів температура повітря вдень місцями сягатиме +20 градусів.