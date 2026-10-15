Погода на вихідних здивує українців: синоптики розповіли, чого чекати. Карта

На вихідних, 17 і 18 жовтня, в Україні на переважній її території очікується хмарна погода з проясненнями. Температура очікується найнижча на заході України – +7...+10 градусів, найвища на сході – до +22 градусів.

Про це OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр. Загалом погода в середині жовтня буде мінливою – у певних регіонах можливі заморозки ґрунту і навіть дощ з мокрим снігом. Натомість в інших регіонах можливе тепло до +22 градусів.

Погода в Україні 17 жовтня

В суботу, 17 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами. Найпрохолодніше буде на заході країни – там температура повітря становитиме +7… +10 градусів, у денні години +9… +14 градусів. На решті території вночі буде +11… +16 градусів, а вдень +13… +16 градусів, на сході до +22 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, прояснення можливі лише у кількох центральних та східних областях. На решті території очікується хмарність і невеликі дощі. Найнижчі нічні температури очікуються на заході та півдні України, +8… +10 градусів, найвищі на сході, +13… +15 градусів. Вдень повітря найменше прогріватиметься на Прикарпатті, +8… +10 градусів, найбільше – на сході країни, +20… +22 градуси.

Загалом у середині жовтня погода в Україні все більше нагадуватиме осінню. Майже скрізь випадатимуть опади – десь незначні, а десь доволі помітні. Також у певних регіонах можливі заморозки на ґрунті і навіть дощ з мокрим снігом. Натомість у певних регіонах триватиме "літо" – вдень повітря прогріватиметься до рекордних +22 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Україні до кінця тижня поступово холоднішатиме, а в більшості областей періодично дощитиме. За прогнозом синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, з 15 жовтня на більшість регіонів впливатиме циклон із Чорного моря, який принесе невеликі та помірні опади й переважно хмарну погоду.