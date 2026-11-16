Погода буде "аномальна"? Синоптик дав прогноз до кінця тижня в Україні. Карта

Тиждень, що розпочався, відзначиться ледь не аномальним теплом. Температурний режим буде значно вищим від температурної норми для другої половини листопада.

Водночас очікуються дощі. Про це йдеться у блозі синоптика Ігоря Кібальчича.

Погода на тиждень: тепло, як у жовтні

Кібальчич прогнозує, що упродовж тижня під впливом циклонів та атмосферних фронтів в Україні переважатиме нестійка та дощова погода.

"У найближчі кілька днів очікується переважання циклонічного характеру атмосферної циркуляції. Внаслідок зниженого атмосферного тиску та нестійких вологих повітряних мас з Європи та Середземномор'я прогнозуються дощі, які в окремих регіонах будуть значними, а також можуть супроводжуватись слабкою грозою", – зазначив він.

Синоптик також зазначив, що температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях: погода скоріше відповідатиме середині жовтня, аніж другій половині листопада, "екватор" якого ми перетнули у понеділок.

Подекуди не виключені тумани, які можуть знижувати дальність видимості до 100 – 200 метрів.

Температурна карта. Джерело: meteoprog.com

Прогноз погоди на понеділок, 16 листопада

У понеділок, 16 листопада, антициклон зумовить у більшості областей стійкий характер погоди без опадів. Лише вдень на крайньому заході пройде невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні -3...+2 °С, вдень +3...+8 °С, на Одещині та у Криму місцями +10...+11 °С.

Прогноз Укргідрометцентру н... Розгорнути

Прогноз погоди на вівторок, 17 листопада

У вівторок, 17 листопада, вночі у західній частині, вдень також у більшості регіонів України пройдуть помірні дощі, у північних областях із мокрим снігом. Тільки на крайньому сході без істотних опадів.

У західних областях подекуди спостерігатиметься туман.

Вітер південного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С, на Лівобережжі –3…+2 °С; у денний час +3…+8 °С, на Прикарпатті та у південних областях +7…+12 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на... Розгорнути

Прогноз погоди на середу, 18 листопада

У середу, 18 листопада, на більшій частині України очікується похмура та дощова погода під впливом атмосферних фронтів із заходу. У Карпатському регіоні дощі можуть бути значними.

Вітер південного та південно-західного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, на крайньому півдні до +10 °С; вдень +6…+11 °С, у південних та західних областях місцями +12…+14 °С.

Прогноз Укргідрометцентру н... Розгорнути

Прогноз погоди на четвер, 19 листопада

У четвер, 19 листопада, характер погоди суттєво не зміниться. Пройдуть дощі, вдень на Лівобережжі часом значні, у Криму та Приазов'ї місцями окремі грози.

Вітер вночі південний, вдень переважно західний, 7 – 12 м/с, у центральних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в діапазоні +6…+11 °С, вдень +7…+12 °С, у південній половині +13…+16 °С.

Прогноз Укргідрометцентру н... Розгорнути

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 листопада

У п'ятницю, 20 листопада, у південних регіонах та місцями у західній частині пройдуть дощі; у Криму часом значні опади, можлива гроза. На решті території країни істотних опадів не прогнозується. Подекуди можливий туман.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься близько +4...+9 °С, вдень +7...+12 °С, у Криму +13...+16 °С.

Прогноз Укргідрометцентру н... Розгорнути

Прогноз погоди на суботу, 21 листопада

У суботу, 21 листопада, в більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в західних регіонах з мокрим снігом. Місцями спостерігатиметься туман.

Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний / північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +4…+9 °С, у південних регіонах та на Закарпатті +10…+12 °С.

Прогноз Укргідрометцентру н... Розгорнути

Прогноз погоди на неділю, 22 листопада

У неділю, 22 листопада, вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів.

Вітер переважно західного напрямку, 5 – 10 м/с, вдень у Криму та Приазов'ї може подекуди посилюватися до 15 – 17 м/с.

Температура повітря в нічний час очікується 0...+6 °С, вдень +2...+7 °С, у південній частині +8...+13 °С.

Раніше OBOZ.UA розповідв, якою буде погода восени та взимку: синоптики окреслили температурні тенденції.