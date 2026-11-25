PMI Project of the Year 2026: програма ПУМБ з розбудови інклюзивності здобула престижну нагороду

Український проєкт Banking Beyond Barriers, реалізований ПУМБ, став переможцем PMI Project of the Year Award 2026 у категорії Social. Проєкт отримав визнання за системну трансформацію банку та розбудову доступного банкінгу для ветеранів, людей з інвалідністю та всіх, хто стикається з бар’єрами. Перемогу оголосили під час PMI Global Summit 2026 у Детройті, США.

Для України ця відзнака – привід для гордості: українська команда представила на міжнародній сцені проєкт, що відповідає на один із важливих викликів сучасного суспільства.

В умовах повномасштабної війни дедалі більше людей стикаються з бар’єрами у повсякденному житті. Сходи біля входу, незручний цифровий сервіс чи невпевненість працівника у спілкуванні можуть перетворити звичайний похід до банку на складне випробування.

Юлія Ніколаєва керівниця кор... Джерело: ПУМБ Розгорнути

ПУМБ розпочав програму Banking Beyond Barriers, щоб змінити цю ситуацію: зробити банківські послуги доступнішими, а обслуговування – комфортним і гідним для кожного клієнта.

Програма охопила понад 7000 співробітників і 207 відділень ПУМБ та об’єднала десятки команд і сотні учасників. Зміни стосуються фізичної та цифрової доступності, банківських сервісів, клієнтського досвіду, корпоративної культури та підтримки ветеранів.

Зрозуміти бар’єри разом із тими, хто їх долає

До створення і тестування рішень банк залучає ветеранів і людей з інвалідністю. Саме їхній досвід допомагає побачити перешкоди, які іншим легко не помітити.

Співробітники ПУМБ також навчаються інклюзивної взаємодії та проходять спеціальні симуляції, щоб краще зрозуміти потреби клієнтів і труднощі, з якими вони можуть стикатися.

Такий підхід став основою змін у повсякденній роботі банку – від облаштування відділень до спілкування з клієнтами.

Український досвід на міжнародній сцені

PMI Project of the Year Award відзначає проєкти, які демонструють високий рівень управління, інноваційність, вимірювані результати та позитивний вплив на суспільство. У 2026 році переможців визначали у чотирьох категоріях: Social, Construction, Sustainability та Technology.

Коментуючи відзнаку ПУМБ, у Project Management Institute наголосили на системності управління програмою та її довготривалому суспільному ефекті.

"Програму ПУМБ із розбудови доступності та інклюзивності було визнано соціальним проєктом року за версією PMI. Журі відзначило якість її реалізації та вимірювані результати, які демонструють, як успішне управління проєктами може створювати цінність, що виходить далеко за межі традиційних критеріїв – бюджету, термінів та обсягу робіт.

ПУМБ інтегрував принципи доступності в банківське обслуговування: модернізував 50% мережі відділень та облаштував доступні входи в усіх 207 локаціях. Кількість взаємодій із клієнтами з питань доступності зросла на 500%, а кількість відмов в обслуговуванні через бар’єри доступності зменшилася на 70%. Ініціатива також підтримала майже 197 тисяч ветеранів і чинних військовослужбовців. Це приклад того, як послідовна реалізація соціальної мети перетворює її на конкретні результати", – Рейчел Гайнц (Rachael Heintz), директорка з PR та комунікацій Project Management Institute (PMI).

Міжнародна нагорода стала визнанням спільної роботи команди ПУМБ та всіх, хто долучився до програми. Вона також засвідчила, що український досвід створення системних рішень у сфері доступності та інклюзивності може бути важливим прикладом для міжнародної спільноти.

На PMI Global Summit 2026 у Детройті українська команда представила свій досвід міжнародній аудиторії, продемонструвавши, як послідовна робота над соціально важливими змінами може приносити вимірювані результати.