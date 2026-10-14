Підживлюєте город попелом? Ось, як зробити це правильно

Після спалювання дров багато господарів збирають попіл, щоб використати його на городі. І недарма, адже цей доступний засіб може збагатити землю корисними речовинами та покращити умови для вирощування овочів і фруктів.

Однак сипати його на всі грядки без розбору не варто. OBOZ.UA hозповідає, яким рослинам підходить таке підживлення, коли його краще вносити та яких помилок слід уникати.

Чим корисний деревний попіл для городу

Попіл, який залишається після згоряння натуральної деревини, містить калій, кальцій, фосфор, магній та низку мікроелементів. Ці речовини беруть участь у рості рослин, розвитку кореневої системи та формуванні врожаю.

Особливо цінним є калій, який допомагає рослинам регулювати водний баланс і підтримувати стійкість до несприятливих умов.

Крім того, деревний попіл здатний знижувати кислотність ґрунту. Це корисно для ділянок із надмірно кислою землею, де деякі городні культури погано засвоюють поживні речовини.

Проте саме ця властивість може стати причиною проблем. Якщо регулярно додавати попіл у нейтральний або лужний ґрунт, його кислотно-лужний баланс порушиться, а рослинам стане складніше отримувати необхідні елементи живлення.

Які рослини можна підживлювати попелом

За умови відповідної кислотності ґрунту деревний попіл можна використовувати під час підготовки грядок для капусти, огірків, помідорів, цибулі та часнику.

Таке підживлення може бути корисним і для деяких багаторічних культур, зокрема:

яблунь, груш і слив;

малини та смородини;

полуниці;

інших плодових і ягідних рослин, які не потребують кислого ґрунту.

Вносити попіл варто лише тоді, коли це виправдано станом землі та потребами конкретної культури.

Важливо! Не можна підживлювати попелом лохину, рододендрони та інші рослини, для яких необхідне кисле середовище. Обережність потрібна і з гортензіями, адже вимоги до кислотності можуть відрізнятися залежно від їхнього виду.

Не рекомендують також додавати попіл на грядки, призначені для картоплі. Підвищення рівня pH може створити сприятливі умови для розвитку звичайної парші, яка уражає бульби.

Як правильно вносити попіл восени

Найкраще розподіляти добриво по вільних грядках, із яких уже зібрали врожай. Попіл потрібно рівномірно розсипати по поверхні та перемішати з верхнім шаром землі приблизно на 5–10 сантиметрів.

Не варто насипати його великими купами або залишати товстим шаром. Надмірна концентрація лужних речовин і солей може негативно вплинути на коріння майбутніх рослин.

Кількість добрива визначають відповідно до кислотності ґрунту. Для орієнтиру, британське Королівське садівниче товариство рекомендує під час внесення попелу на вільні овочеві грядки норму 50–70 грамів на квадратний метр. Водночас універсальної дози для всіх ділянок немає.

Якщо земля вже має нейтральну або лужну реакцію, від такого підживлення краще відмовитися.

На важких ґрунтах попіл можна вносити восени. Для легких піщаних ділянок часто доцільніше залишити підживлення до весни, адже калій легко вимивається водою.

З якими добривами не можна змішувати попіл

Одна з найпоширеніших помилок – одночасне внесення попелу та азотних добрив. Зокрема, його не слід безпосередньо змішувати з аміачною селітрою, сульфатом амонію чи сечовиною. Через хімічні реакції частина азоту може втрачатися у вигляді аміаку.

Небажано також поєднувати попіл зі свіжим гноєм або пташиним послідом, оскільки це може зменшувати ефективність органічного підживлення. Краще розділяти внесення таких речовин у часі та враховувати потреби рослин.

Який попіл не можна використовувати

Для городу підходить лише попіл від спалювання чистої, необробленої деревини.

Категорично не варто висипати на грядки залишки від згоряння:

пофарбованих або лакованих дощок;

деревини, просоченої захисними хімічними речовинами;

пластику та побутового сміття;

вугілля та інших матері

Раніше OBOZ.UA розповідав про безпечний спосіб захистити плодові дерева від попелиці.