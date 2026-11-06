Перший відеомагнітофон в СРСР випустили ще в 1959 році, підгледівши ідею в США: що відомо про "Кадр-1"

Слово "відеомагнітофон" зараз асоціюється насамперед з форматом VHS та плівковими відеокасетами. Але більш як за 20 років до його появи свій пристрій для запису телепередач продемонстрували в СРСР.

У грудні 1959 року радянські інженери представили апарат, який міг записувати телевізійне зображення на магнітну стрічку. Щоправда, побутовою технікою винахід можна було назвати навряд чи. Це була громіздка установка вагою в сотні кілограмів, яка потребувала спеціального обслуговування. Що це був за пристрій і як він працював, розповідає OBOZ.UА.

Перегони з американцями

Той самий американський Ampe... Джерело: Wikimedia Розгорнути

Як це часто відбувалось в Радянському Союзі, поштовхом для створення винаходу стала техніка з-за океану. В липні 1959 року на Американській національній виставці в московських "Сокольниках" показали обладнання компанії Ampex. Ще 1956 року вона представила професійний відеомагнітофон VR-1000. До того телепередачі переважно виходили наживо, а для їх збереження знімали зображення з екрана на кіноплівку. Магнітний запис значно спрощував цей процес: передачу можна було відтворити майже одразу, без проявлення плівки.

Під час виставки на відеострічку записали продовження розмови Микити Хрущова з віцепрезидентом США Річардом Ніксоном у телевізійній студії Ampex. Радянські фахівці на той момент вже працювали над власними системами відеозапису, але побачена американська апаратура стала ще одним приводом прискорити ці розробки.

Перші радянські відеомагнітофони

Над створенням власної радянської відеотехніки працювали інженери в Москві та Ленінграді. У Ленінграді на заводі "Ленкінап" під керівництвом Михайла Шульмана розробляли КМЗЗ – "Комплект магнітного запису зображення". І уже 24 грудня 1959 року державна комісія прийняла експериментальний зразок КМЗЗ-1. Під час випробувань апарат успішно записав і відтворив телевізійне зображення.

Ленінградські конструктори використовували магнітну стрічку завширшки 70 міліметрів, тоді як американський Ampex працював із двохдюймовою стрічкою – її ширина складала 50,8 міліметра. А отже, через різницю форматів записи з американського апарата не можна було відтворити на КМЗЗ. Попри це, розробку продовжили: у 1960-х роках виготовили понад 50 відеомагнітофонів цього сімейства для телевізійних центрів у різних містах СРСР.

Як з'явився "Кадр-1"

Паралельно з ленінградськими колегами московські інженери створювали власну систему магнітного запису з чотирма обертовими головками. Історичним для них став день 20 лютого 1960 року Центральне телебачення записало концерт із Будинку звукозапису, а потім повторно показало його в ефірі. Для цього використали експериментальну апаратуру, яка стала попередницею серійного відеомагнітофона "Кадр-1".

У першій половині 1960-х років його виробництво освоїв Новосибірський завод точної механіки. "Кадр-1" використовували для запису телепередач і підготовки програм. Згодом з'явилися вдосконалені моделі сімейства "Кадр", зокрема призначені для роботи з кольоровим зображенням.

Для телевізійних студій така техніка була вигіднішою за кіноплівку. На всесоюзному семінарі 1965 року в Мінську зазначали, що магнітний відеозапис давав змогу суттєво скоротити витрати на збереження телепрограм. Хоча самі апарати коштували дорого, потребували регулярного обслуговування та значних запасів стрічки, для студій вони були практичним рішенням.

Чому відеомагнітофони не підходили для дому

Побутові відеомагнітофони в... Джерело: Wikimedia Розгорнути

Втім, удома поставити такий пристрій, як звичний для нас побутовий відеомагнітофон, було неможливо. Адже перші професійні апарати були надто великими й складними для домашнього використання. Наприклад, американський Ampex VR-1000C 1959 року, екземпляр якого зберігається в британському Музеї науки, важить 373 кілограми. І це лише частина системи, для роботи якої потрібні додаткові електронні блоки.

Радянські установки також мали відкриті котушки, складні механічні вузли та численні електронні компоненти. До того ж магнітні головки потрібно було точно налаштовувати, щоб вони належним чином проходили записаними доріжками. Іноді разом із відеострічкою навіть зберігали блок головок, за допомогою якого зробили запис. Самі головки виготовляли зі спеціальних зносостійких магнітних сплавів.

Все це складно було вмістити у типову радянську хрущовку. І бажано було, щоб він коштував помірних грошей, а управління ним було простим і зрозумілим. Втім, наприкінці 1950-х років така техніка ще не стала масовою навіть у США.

Коли відеомагнітофони з'явилися в оселях

У СРСР перші побутові моделі почали випускати задовго до поширення VHS. У 1974 році розпочалося виробництво котушкової "Електроніки-501-Відео". Вона була значно меншою за студійні установки, проте залишалася дорогою та складною у використанні.

Звичніший формат з'явився у 1984 році, коли почали виробляти "Електроніку ВМ-12" для касет VHS. У продаж вона надійшла 1985-го. Відтоді телепередачі можна було записувати вдома і переглядати на звичайному телевізорі. Хоча спочатку дозволити собі таку техніку могла далеко не кожна родина.

Отже, від перших радянських експериментів із магнітним відеозаписом до появи побутових відеомагнітофонів минуло понад два десятиліття. Спочатку ця технологія розвивалася як інструмент для телевізійних студій, а вже згодом стала доступною для домашнього використання.

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