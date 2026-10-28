Пережила два голодомори, світову війну, нацистський карцер і ковід: унікальна жителька Чернігівщини відсвяткувала 100-річчя. Фото і відео

Жителька Сосниці на Чернігівщині Ганна Авраменко відсвяткувала 100-річний ювілей. За своє життя жінка пережила два Голодомори, Другу світову війну, примусові роботи в Німеччині, ув’язнення в нацистському карцері та коронавірус, але й у поважному віці зберегла ясний розум і почуття гумору.

Про історію довгожительки розповіло Суспільне Чернігів. Ганна Авраменко народилася 14 жовтня 1926 року й нині живе в закруті річки Убідь, який її родина жартома називає "півостровом". Попри вік, вона досі самостійно порається на кухні, читає газети та знаходить привід пожартувати про власне життя.

Як столітня жителька Чернігівщини підтримує себе в повсякденному житті

Ганна Авраменко з гумором описує свій стан у 100 років, не приховуючи вікових труднощів.

"Руки болять, ноги болять, очі не бачать, вуха не чують, зубів немає – оце і життя таке у баби", – жартує жінка.

У її дворі росте багато квітів. Коли Ганна Авраменко вийшла на пенсію, вона вирощувала їх у саду та продавала на базарі в райцентрі, щоб мати додатковий заробіток.

100-річна Ганна Авраменко. Джерело: Суспільне Чернігів

Зараз більшість часу довгожителька проводить у своїй кімнаті, однак намагається залишатися активною: читає пресу, гуляє надворі за сприятливої погоди та готує їжу.

"Що я роблю: газету читаю. Якщо нема дощу – на дворі гуляю. Ну що ще можу я робити: буряк варю, тру його, чищу, посуд можу помити, кашу варю", – розповідає вона.

Зокрема, жінка готує червоний буряк, який, за її словами, допомагає травленню. У 95 років Ганна Авраменко захворіла на COVID-19 і потрапила до лікарні. Її донька Лариса Портна згадує, що медики не були впевнені, чи зможе мати одужати.

"Ні лікарі, ні медсестри не думали, що вона видужає. Видужала. Я була поряд. Вона була лежача – оправитись у цей час дуже тяжко, і в неї все це виходило", – розповіла донька.

Як Ганна Авраменко пережила примусові роботи та нацистський карцер

Під час Другої світової війни Ганну Авраменко вивезли на примусові роботи до Східної Пруссії, на території якої нині розташована Калінінградська область Росії. Там вона працювала в господарстві німецької родини.

Жінка згадує, що одного разу конфлікт із господинею закінчився для неї ув’язненням у карцері. Коли німкеня наказала принести дрова, Ганна принесла брикети. За це господиня вдарила її, а дівчина у відповідь ударила жінку по обличчю.

"Вона подзвонила, і приїхали мене забрали в карцер. Можна було тільки стояти і трохи пригнути коліна. Десять днів я там просиділа майже стоячи", – розповіла довгожителька.

100-річна Ганна Авраменко. Джерело: Суспільне Чернігів

Після повернення з Німеччини досвід примусових робіт вплинув на подальшу долю жінки. За словами її доньки, через це Ганну Авраменко не приймали до комуністичної партії, а можливості обіймати керівні посади були для неї закриті. Вона працювала в місцевому меблевому магазині.

Щоб придбати швейну машинку, Ганна Авраменко взимку власноруч шила рушники та продавала їх. Згодом вона купувала клаптики тканини в комісійному магазині й шила одяг.

100-річна Ганна Авраменко. Джерело: Суспільне Чернігів

Родина столітньої жительки Чернігівщини

Ганна Авраменко двічі виходила заміж. Її перший чоловік помер у молодому віці після операцій на шлунку, і жінка залишилася вдовою з маленьким сином.

Коли хлопчикові було дев’ять років, вона вдруге вийшла заміж. Її обранець був на дев’ять років молодшим і, за словами доньки, довго домагався її прихильності.

"Ходив слідом за нею, не давав проходу", – згадує Лариса Портна.

Загалом у Ганни Авраменко троє дітей і п’ятеро онуків. Один із її онуків, Андрій Портний, нині очолює Сосницьку територіальну громаду, де й мешкає довгожителька.

100-річна Ганна Авраменко. Джерело: Суспільне Чернігів

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