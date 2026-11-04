Передбачена кримінальна відповідальність: які об'єкти в Україні заборонено фотографувати під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні заборонено поширювати фото- та відеоматеріали, за якими можна встановити розташування військових частин, штабів, блокпостів, укріплень, систем протиповітряної оборони та інших об'єктів оборонного призначення. Навіть звичайна фотографія без зазначення адреси може розкрити ворогу місце перебування українських військових, якщо на ній видно характерні будівлі, дорожні знаки, особливості місцевості або геолокацію. За несанкціоноване поширення таких відомостей передбачена кримінальна відповідальність – аж до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства оборони України. У відомстві наголошують, що під час війни інформація про розташування та переміщення Сил оборони може допомогти противнику визначати цілі й коригувати удари, тому законодавство встановлює обмеження на її поширення.

Які військові об'єкти не можна фотографувати під час воєнного стану

До інформації, розголошення якої може зашкодити українським військовим, належать не лише точні адреси та координати військових частин. Небезпеку можуть становити й фотографії або відео, за якими місце розташування об'єкта можна визначити за непрямими ознаками.

Зокрема, не можна поширювати матеріали, які розкривають:

Місця розташування військових частин і підрозділів – їхні назви, адреси, координати, геолокації та орієнтири, за якими можна встановити місце перебування військових.

Переміщення українських військових – маршрути, напрямки руху, час виїзду чи прибуття, місця збору та зосередження підрозділів.

Військові об'єкти – фотографії та відео військових частин, штабів, казарм, укріплень, блокпостів, фортифікаційних споруд та інших об'єктів оборонного призначення.

Військову техніку й озброєння – місця їхнього перебування, кількість, типи та переміщення, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерії та інших засобів ураження.

Наслідки російських ударів по військових об'єктах – місця влучань, пошкодження техніки, розташування особового складу та результати роботи ППО.

Окрему небезпеку становлять деталі, які, на перший погляд, не здаються секретними: дорожні знаки, назви вулиць, характерні будівлі, панорами місцевості, супутникові зображення та геомітки. У поєднанні вони можуть допомогти встановити точне місце перебування українських військових.

Чому навіть звичайне фото може допомогти ворогу

У Міноборони пояснюють, що для визначення розташування військового об'єкта противнику не обов'язково отримати його точні координати. Достатньо кількох деталей, які можна зіставити з іншими відомостями.

Наприклад, на фотографії може не бути адреси чи назви військової частини, але видно дорожній знак, характерну будівлю або особливості навколишньої місцевості. Якщо до цього додаються час публікації та геолокація, такі дані можуть допомогти встановити місце зйомки.

Особливо небезпечними є фото та відео, опубліковані в режимі реального часу. Вони можуть дати російським військовим можливість оперативно визначити ціль і скоригувати вогонь.

Яка кримінальна відповідальність загрожує за порушення

Основною нормою, яка регулює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про українські війська, є стаття 114-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання залежно від характеру правопорушення, мотивів та обставин його вчинення.

Зокрема:

Від 3 до 5 років позбавлення волі – за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну або територією України.

Від 5 до 8 років позбавлення волі – за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань, якщо за цими даними можна ідентифікувати їх на місцевості.

Від 8 до 12 років позбавлення волі – якщо такі дії вчинені групою осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою передати інформацію державі-агресору або її представникам, а також якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Водночас ідеться саме про несанкціоноване поширення відомостей, які не були оприлюднені уповноваженими державними органами. Сам факт того, що певна інформація вже з'явилася в інтернеті на неофіційному ресурсі, не означає, що її можна безпечно копіювати або поширювати далі.

Кримінальна відповідальність... Джерело: Міноборони Розгорнути

Чи можна публікувати такі фото в соцмережах і месенджерах

Заборона стосується не лише засобів масової інформації. Як пояснюють у Міноборони, поширенням відомостей можуть бути публікації у Facebook, Instagram, TikTok, Telegram та інших соціальних мережах, пересилання матеріалів у групових і приватних чатах, дописи на форумах, відеотрансляції, а також усне передавання інформації іншим людям.

Тому навіть якщо людина не публікує фотографію у відкритому профілі, а надсилає її знайомим або в закриту групу, це не означає, що поширення не може мати правових наслідків.

У Міноборони також застерігають від повторного поширення чужих дописів із чутливою інформацією. Репост або пересилання фотографії, яка вже є в інтернеті, може збільшити кількість людей, які отримають доступ до цих відомостей.

Де перевіряти інформацію про військові об'єкти

У відомстві радять орієнтуватися на офіційні повідомлення Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони, Служби безпеки України та інших уповноважених державних органів.

Якщо інформація про розташування військових, техніки чи результати роботи ППО не оприлюднена офіційно, не варто самостійно публікувати її або поширювати матеріали, за якими можна встановити такі дані.

У Міноборони наголошують: відповідальне ставлення до інформації під час війни – це частина захисту країни, адже необережна публікація може поставити під загрозу життя українських військових і цивільних.