"Патріот і захисник – за покликом серця": на Сумщині загинув воїн із Хмельниччини. Фото

У бою за Україну загинув захисник із Хмельниччини Володимир Стецьков. Бухгалтер із Кам'янця-Подільського, він став на захист рідної землі ще за часів АТО, коли ж Росія розпочала вже повномасштабне вторгнення – з перших днів повернувся до строю.

Воїн брав участь у боях за Авдіївку, захищав Харків та Суми, на Сумщині й обірвався його земний шлях. Про втрату повідомили у Китайгородській територіальній громаді.

Що відомо про Героя

Трагічна звістка про ще одну непоправну втрату надійшла на Хмельниччину у жовтні.

"Неможливо оговтатися від жодної втрати, а війна не припиняє приносити нові трагедії. З невимовним смутком повідомляємо про загибель нашого Героя з села Броварі Володимира Олександровича Стецькова 1979 року народження. Бухгалтер за освітою, яку він здобув в Тернопільській академії народного господарства, працівник "Міськтепловоденергії", а за покликом серця – патріот і захисник", – написали про Героя у Китайгородській громаді.

Володимир Стецьков. Джерело: Китайгородська громада

Там розповіли, що Володимир Стецьков захищав Україну ще за часів проведення АТО. Коли ж Росія розпочала вже повномасштабне вторгнення – зробив усе, аби ворог не перетворив всю Україну на те, що зробив з частиною Донбасу.

"Іншого рішення як стримувати навалу, як обороняти кожен метр української землі, як захищати своїх від ворога, він прийняти не міг. Добровільно став у стрій, щоб дорогою до Броварів, де чекала мати, сестра, друзі, земляки, до Кам'янця-Подільського, де він проживав і працював, ніколи не ступила нога загарбника. Вже 8 березня 2022 року він пішов у військо і був готовий захищати батьківщину", – зазначили у громаді.

Головний сержант Стецьков за роки служби пройшов багато гарячих точок російсько-української війни.

Він брав участь в обороні Авдіївки. Захищав Харків. Відкидав ворога від Сум. Протистояв загарбникам на інших напрямках фронту.

"З військовою честю, особливою мужністю та відвагою виконував бойові завдання, був авторитетним серед своїх побратимів. Неодноразово за військові заслуги нагороджувався державними відзнаками", – кажуть у громаді.

30 вересня цього року воїн прийняв свій останній бій. Життя Володимира обірвалося поблизу села Верхнє Піщане Сумської області.

"Війна відбирає, руйнує, б'є в самісіньке серце. Цей біль не лише родини, він – спільний для усіх нас, для кожного, хто знав Героя. Бо кожен наш новий спокійний день виборювався захисником у вогні фронту, ціною його здоров'я та життя. Жодні слова не можуть загоїти рану в душах близьких, але наша згуртована молитва і пам'ять нехай стануть підтримкою у цей страшний час... Доземний уклін воїну, який по-справжньому любив свою країну, громаду і за наш спокій, свободу, мирне небо віддав своє життя", – зазначили у громаді.

На малій батьківщині воїна, що повертається додому на щиті, зустрічають 12 жовтня:

10.30 – прощання в Будинку офіцерів міста Кам'янець -Подільський;

11.30 – рух кортежу до села Броварі;

11.45-12.00 – зустріч Героя біля "арки" села Броварі;

13.00 – поминальна служба в місцевому костелі;

поховання на кладовищі в селі Броварі.

Скриншот повідомлення

Скриншот повідомлення

Як розповідав OBOZ.UA, на фронті загинув 30-річний доброволець із Полтавщини. Військовослужбовець Олександр Гриценко з 5 жовтня на Донеччині підірвався на російській міні.

Він добровільно став на захист України вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення та залишався у війську до останнього дня життя.