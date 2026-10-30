Осінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витрат

Підготовка до зими – це не лише про теплий одяг і затишок вдома, а й про вміння завчасно подбати про необхідне та раціонально розподілити бюджет. Ліки, засоби для обігріву, резервне живлення, теплі ковдри й інші сезонні покупки можуть суттєво вплинути на сімейні витрати, особливо коли доводиться враховувати зростання цін і можливі відключення електроенергії.

Втім, зробити холодний сезон комфортнішим можна й без зайвих витрат. Для цього варто заздалегідь оцінити потреби родини, перевірити домашні запаси, порівняти ціни та визначити пріоритети. Розповідаємо, як підготуватися до зими, на чому можна заощадити та які фінансові рішення допоможуть розподілити витрати без надмірного навантаження на бюджет.

Здоров'я: профілактика дешевша за лікування

За даними опитування "Стан здоровʼя та матеріального благополуччя українців", лише 32% українців за останні півроку купували всі призначені лікарем ліки та проходили необхідні обстеження в повному обсязі. Причиною ж цього більшість називала необхідність економити.

Втім, завчасне планування допоможе уникнути поспіху під час хвороби та витрачати кошти лише на справді необхідне. Як розповіли нам в мережі аптек "Подорожник", перш за все, слід:

Провести ревізію домашньої аптечки

Перевірте, які ліки вже є вдома, і купуйте лише те, що потребує заміни. Зверніть увагу на жарознижувальні й знеболювальні препарати, засоби від болю в горлі, кашлю, нежитю та закладеності носа.

Розпланувати покупки в часі

У пріоритеті – необхідні ліки. Засоби для догляду за шкірою та волоссям у холодну пору можна докуповувати поступово. Так витрати не припадатимуть на одну покупку.

Користуватись цифровими сервісами та програмою лояльності

Провести ревізію домашньої аптечки. Джерело: "Подорожник"

Завантажуйте застосунок "Подорожник" для iOS або Android, бронюйте необхідні товари для себе та рідних. А з програмою лояльності "Плюшки" отримуйте бонуси, кешбек, знижки та спеціальні пропозиції, щоб заощаджувати на покупках.

Що має бути вдома, коли зникає світло: корисний гайд на будь-який бюджет

Енергетична ж незалежність починається з простих рішень: запасу заряду для гаджетів, альтернативного освітлення та можливості зігрітися й приготувати їжу навіть без електрики.

Для розрахунку оптимального бюджету, спершу варто визначитися, які прилади мають працювати під час відключень електроенергії. І вже, виходячи з цього, підібрати ефективні рішення відповідно до своїх потреб, розповіли у мережі побутової техніки "Фокстрот".

Світло, зв’язок і заряджені гаджети. Бюджет: від 4 300 грн.

Павербанк XO 30K-65 (від 2 499 грн) із ємністю 30 000 мА·год і потужністю USB-C до 65 Вт підійде для смартфона та багатьох ноутбуків.

Для живлення роутера використовуйте кабель COLORWAY (від 149 грн) або ДБЖ XOKO DC-2036W (від 3 299 грн).

Для освітлення підійде акумуляторна лампа PROOVE Megapolis із регулюванням яскравості.

Зарядні станції: більше автономності. Бюджет: від 16 999 грн.

Станція MARSTEK A500 Pro (від 16 999 грн) підійде для гаджетів, роутера й окремих приладів.

Що має бути вдома, коли зникає світло. Джерело: «Фокстрот»

Потужнішу MARSTEK Venus-A (від 33 999 грн) можна використовувати для живлення холодильника, мультиварки чи кавоварки. Для тривалих відключень розгляньте BLUETTI Elite 320 (від 89 999 грн). До речі, ці дві моделі можна інтегрувати в електромережу оселі. Втім, врахуйте, що таке підключення має виконувати кваліфікований фахівець із дотриманням вимог електробезпеки.

Тепло та їжа. Бюджет: від 2 699 грн.

Електроковдра ESPERANZA EHB001 (від 1 399 грн) споживає всього 60 Вт, має 3 режими зігрівання і підійде для локального зігрівання

Тепловентилятор DOUHE Xiaomi DH-QN04 допоможе обігріти невелику зону, як-от, робоче місце.

Для гарячих напоїв підійде термопот ROTEX RTP352-S, а для приготування їжі – газова плитка NEO TOOLS 20-050.

Замовляйте ці та безліч іншої техніки онлайн на сайті або в мобільному застосунку і забирайте у магазині поруч уже за 15 хвилин або з безкоштовною доставкою додому.

Сон та відпочинок

Комфорт же взимку починається з простих рішень: теплого спального місця, ковдри для кожного члена родини та можливості організувати ночівлю разом, якщо вдома стане холодно або доведеться змінити звичні умови. Для того ж, щоб підготуватися до холодів без зайвих витрат, розповіли нам у виробнику ортопедичних матраців, ліжок, диванів та меблів VENETO, достатньо перевірити, що вже є вдома, і визначити, чого бракує для комфортного сну й відпочинку.

Тепла ковдра. Джерело: VENETO

Варто переконатися, що у вас... Джерело: VENETO Розгорнути

Топер: зручне спальне місце там, де потрібно.

Топер зробить спальне місце комфортнішим, а за потреби його можна постелити на підлозі. Він стане у пригоді під час переїзду чи ночівлі в укритті, адже його можна згорнути й узяти із собою.

Тепла ковдра: перевірте запаси.

Перед холодами варто переконатися, що у вас є теплі ковдри для всієї родини. Якщо плануєте щось докупити, спершу оцініть, що вже маєте.

Розкладний диван: додаткове місце для сну.

Якщо родині потрібно ночувати в одній кімнаті, розкладний диван допоможе організувати спільний простір. Удень його можна скласти, звільнивши місце для повсякденних справ. Диван з ортопедичною основою забезпечить комфортний сон.

Зимова сторона матраца.

Багато матраців мають літній і зимовий боки. Перевірте інструкцію своєї моделі й за потреби переверніть матрац зимовою стороною догори.

Почніть із простого: перевірте топер, ковдри, диван і матрац. Так ви зрозумієте, що потрібно родині, і підготуєтеся до холодів без зайвих витрат.

Топер – зручне спальне місце... Джерело: VENETO Розгорнути

Побут: продукти, одяг і авто потребують завчасної підготовки

Водночас, підготовка до зими передбачає не лише облаштування оселі та пошук альтернативних джерел електроенергії, а й турботу про повсякденні потреби сім’ї. У холодну пору року додаткових витрат можуть потребувати харчування, оновлення гардероба та технічне обслуговування автомобіля. Щоб не витрачати значні суми в останній момент, варто заздалегідь перевірити наявні запаси, визначити найважливіші потреби та розподілити заплановані покупки в часі.

Продукти: створюйте запаси з урахуванням реальних потреб.

Почніть із перевірки кухонних шаф: перегляньте залишки круп, макаронних виробів, консервів, олії та інших продуктів, які можуть довго зберігатися. На основі наявних запасів сплануйте харчування на кілька днів або тиждень і складіть список необхідних покупок. Це допоможе уникнути зайвих витрат і зменшить ризик того, що продукти зіпсуються до використання. Окремо варто передбачити харчі на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням. Віддавайте перевагу продуктам, які можна зберігати без холодильника та вживати без тривалого приготування. Водночас формувати запаси краще поступово, докуповуючи необхідне в межах бюджету, а не витрачаючи значну суму за один раз.

Зимовий гардероб: використовуйте те, що вже маєте.

Перш ніж вирушати до магазинів, перегляньте одяг і взуття всіх членів родини. Переконайтеся, що зимові куртки, теплі светри, термобілизна, шапки, шарфи, рукавички та водонепроникне взуття залишаються придатними до використання. Деякі речі достатньо почистити або відремонтувати, щоб не купувати нові. Особливу увагу приділіть дитячому одягу, адже за рік він може стати замалим. Якщо без додаткових покупок не обійтися, порівняйте пропозиції різних продавців і скористайтеся знижками на необхідні товари. Зберегти тепло також допоможуть термошкарпетки та багатошаровий одяг, які дають змогу комфортніше переносити низькі температури без надмірних витрат на оновлення всього гардероба.

Зимовий гардероб. Джерело: Unex Bank

Власникам автомобілів варто подбати про його технічний стан ще до початку зимових холодів. Заздалегідь перевірте зимові шини, справність акумулятора, гальм, фар та склоочисників. Також переконайтеся, що технічні рідини відповідають умовам експлуатації за низьких температур, а в бачку омивача є незамерзаюча рідина. Для непередбачених ситуацій у дорозі бажано підготувати базовий зимовий набір: щітку для снігу, скребок для льоду, запасні рукавички, ліхтарик і пускові дроти або автономний пусковий пристрій. Якщо автомобіль потребує ремонту чи планового обслуговування, краще заздалегідь записатися на станцію технічного обслуговування. Це дасть змогу уникнути черг у період сезонного ажіотажу та не відкладати важливі роботи через брак часу.

Власникам автомобілів варто... Джерело: Unex Bank Розгорнути

Де взяти гроші

Підготуватися до холодів без зайвого навантаження на бюджет допомагає завчасне планування витрат: від теплого одягу й зимової гуми до зарядної станції на випадок відключень електроенергії. Якщо ж усі необхідні покупки не вдається оплатити одразу, варто розглянути фінансові інструменти, які допоможуть розподілити витрати та частково компенсувати їх. Наприклад, картка SMART від Unex Bank передбачає кредитний ліміт до 500 000 грн і кешбек за покупки.

За допомогою SMART кредитки, розповіли нам у банку, можна і купувати, і повертати собі частину витрат: картка передбачає кешбек 1,5% за покупки від 1 грн. Максимальна сума, яку можна повернути собі на рахунок, становить 3 000 грн на місяць. А для того, щоб повернути кошти, потрібно лише підключити кешбек після оформлення картки: він застосовуватиметься до всіх оплат, і щомісяця повертатиметься на рахунок як компенсація витрат минулого місяця.

Максимальна сума, яку можна... Джерело: Unex Bank Розгорнути

Ще, зазначається, у SMART кредитки є до 62 днів пільгового періоду на користування кредитними коштами. Щоб не сплачувати відсотки за кредитом, достатньо гасити його до закінчення пільгового періоду: точну дату зручно перевіряти у застосунку банку.

Оформлення ж та користування віртуальною SMART кредиткою – безкоштовні. Строк кредитування 12 місяців, реальна річна відсоткова ставка 75,92%.

Готуємося до зими завчасно

Загалом же підготовка до зими не обов’язково має бути пов’язана з великими витратами. Перевірка домашньої аптечки, запасів теплого одягу й ковдр, справності необхідної техніки та планування сезонних покупок допоможуть визначити реальні потреби й уникнути зайвих витрат. А якщо подбати про це заздалегідь, буде більше часу порівняти ціни, обрати вигідні пропозиції та розподілити покупки відповідно до власних фінансових можливостей.

Якщо ж коштів на все необхідне бракує, варто заздалегідь оцінити доступні фінансові інструменти й умови їх використання. Зокрема, кредитні картки з пільговим періодом і кешбеком можуть допомогти частково компенсувати витрати, якщо користуватися ними відповідально та вчасно повертати позичені кошти. Головне – визначити пріоритети, розрахувати бюджет і підготуватися до холодів так, щоб необхідні покупки не стали надмірним фінансовим навантаженням.

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Орієнтуйтеся на терміни акцій.

Заздалегідь визначте, які покупки не можуть чекати, а які можна відкласти до вигіднішої пропозиції. Так ви контролюватимете витрати, а не підлаштовуватиметеся під розпродажі.

Обирайте техніку відповідно до потреб.

Перед покупкою оцініть, для яких завдань вам потрібен пристрій і які характеристики справді важливі. Переплачувати за функції, якими ви не користуватиметеся, немає сенсу – практичне рішення часто виявляється вигіднішим за найдорожчу модель.

Перегляньте регулярні платежі.

Початок осені – слушний момент, щоб перевірити терміни дії страхових полісів, оплату цифрових сервісів та інших підписок. Завчасне планування допоможе уникнути несподіваних списань і зайвих витрат.

Відокремлюйте необхідне від бажаного.

Сезонні знижки нерідко спонукають купувати товари, які насправді не потрібні. Складіть перелік запланованих покупок і визначте бюджет до того, як почнете переглядати акційні пропозиції. Це допоможе зберегти фінансову дисципліну й не витрачати гроші під впливом миттєвого бажання.