"Оперативність не є гарантією достовірності": в ЦПД пояснили, як відрізнити надійне джерело сповіщення про обстріл від небезпечного

Виконувачка обов’язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія розповіла про ризики використання неофіційних моніторингових каналів під час ворожих обстрілів.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV, де також пояснила, на які ознаки варто звертати увагу під час вибору інформаційного джерела.

"Моніторингові Telegram-канали завжди мають бути додатковим джерелом інформації. Основними джерелами для українців мають бути сирена, офіційні канали Повітряних сил ЗСУ та канали місцевих військових адміністрацій", – наголосила Хоперія.

Надійні джерела

За словами представниці ЦПД, під час вибору моніторингового Telegram-каналу варто звертати увагу не лише на швидкість появи повідомлень, а й на те, як саме подають інформацію.

Серед основних ознак надійного каналу вона назвала:

Спокійну тональність повідомлень без зайвого нагнітання.

Відсутність клікбейту та гучних заголовків.

Дотримання безпекових вимог і відмову від публікації роботи ППО.

Відсутність повідомлень про позиції Сил оборони та сумнівних "інсайдів".

Стабільну історію каналу без раптової зміни назви чи тематики.

Останній пункт також важливий. Якщо канал несподівано змінив напрям роботи або назву, це має насторожити читачів.

Ризики моніторингу

Анаїт Хоперія окремо застерегла, що швидке оприлюднення інформації не означає її достовірності. Повідомлення неофіційних каналів можуть містити помилки або викривлені дані.

Крім того, детальне відстеження руху ракет і дронів у реальному часі може розкрити ворогу чутливу інформацію. Такі дані здатні допомогти противнику під час планування та коригування подальших ударів.

"Межа між корисним попередженням та шкодою обороні проходить там, де інформування про небезпеку перетворюється на розкриття безпекової інформації", – зазначила керівниця ЦПД.

Вона також наголосила, що фото та відео наслідків обстрілів не варто публікувати в реальному часі. Ворог може використати такі матеріали для коригування наступних атак.

Тому під час повітряної тривоги українцям рекомендують насамперед реагувати на сигнали сирени та повідомлення офіційних джерел, а моніторингові Telegram-канали використовувати лише як додатковий спосіб отримання інформації.

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