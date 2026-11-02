Олексій Мінаков: "ШІ зробив кіберзлочинність дешевшою та швидшою, але найбільший ризик для бізнесу – це відсутність правил"

Штучний інтелект остаточно став частиною щоденних бізнес-процесів, але разом зі зростанням продуктивності приніс і нові загрози. Кіберзлочинність стала дешевшою та доступнішою: від клонування голосу керівника й персоналізованого фішингу до внутрішніх викликів – витоку даних через публічні чатботи, сліпої довіри до "галюцинацій" ШІ та появи AI workslop. Сьогодні безпека потребує від компаній не просто закупівлі ліцензій, а розробки чітких процедур і корпоративної ШІ-гігієни.

У межах Глобального тижня медійної та інформаційної грамотності (24–31 жовтня) у більш ніж 500 школах України для учнів 5–11 класів розпочинається інтерактивна XR-виставка Digital Jungle, покликана формувати цифрову стійкість нового покоління. Про те, чому гнучкість українських підприємств в умовах війни не тотожна кіберзахищеності, як мінімізувати ризики та яких ШІ-навичок від молодих фахівців чекатиме ринок уже за кілька років, розповів бізнес-консультант і спікер форуму Digital Jungle Ukraine Олексій Мінаков в ексклюзивному інтерв’ю для Oboz.ua.

– Пане Олексію, сьогодні в мережі щохвилини генеруються мільйони запитів, автоматизованих листів та ШІ-контенту. Як цей вибуховий масштаб змінює зовнішнє середовище для бізнесу і з якими новими фішинговими та кіберзагрозами компанії стикаються найчастіше?

– Я б сказав, що штучний інтелект зробив кіберзлочинність дешевшою, швидшою та доступнішою.

Раніше якісний персоналізований фішинговий лист коштував зловмиснику годин роботи, а тепер підготовка переконливої приманки скоротилася до 5 хвилин. Причому ШІ може підготувати лист українською, адаптувати його під конкретну компанію, посаду чи навіть стиль спілкування керівника. І для цього навіть вже не обов'язково бути висококваліфікованим хакером.

Наприклад, бухгалтер може отримати голосове повідомлення, яке звучить як голос директора, із проханням терміново провести платіж. Або співробітник може отримати повідомлення нібито від IT-відділу з проханням підтвердити облікові дані.

І це фундаментальна зміна – ми більше не можемо автоматично довіряти інформації лише тому, що вона виглядає професійно, персоналізовано або навіть звучить голосом знайомої людини. "Розпізнати фейк на око" вже не працює. Працюють процедури – перевірка через інший канал, подвійне погодження платежів, кодові слова тощо.

– Наскільки український бізнес та державні підприємства сьогодні реалістично захищені від таких цифрових ризиків? Чи є розуміння, наскільки активно вітчизняний ринок залучає фахівців із кібербезпеки та ШІ-гігієни, чи це досі залишається прерогативою лише IT-сектору та великого ритейлу?

Спікер форуму Digital Jungle... Розгорнути

– Я б не говорив про український бізнес як про щось однорідне. Рівень готовності дуже відрізняється залежно від розміру компанії та галузі. Наприклад, великі банки, телекомунікаційні компанії, енергетика та частина великого бізнесу мають розвинені команди інформаційної безпеки, процедури реагування на інциденти. Вони вже роками перебувають під атаками, тож мають зрілі команди та процеси, інакше просто не вижили б.

Але разом із тим є величезна кількість малих і середніх підприємств, а також комунальних підприємств, де за всю цифрову безпеку фактично відповідає один системний адміністратор, і де ніхто системно не пояснює працівникам, які дані можна передавати в ChatGPT, а які – категорично ні.

І тут реально проблема. Бо компанії почали впроваджувати ШІ значно швидше, ніж навчати людей безпечно ним користуватися. Причому питання ШІ-гігієни не можна делегувати виключно IT-департаменту. Це компетенція кожного працівника, який використовує генеративний ШІ: від HR-фахівця до юриста, маркетолога чи фінансового директора.

Щодо попиту на фахівців із кібербезпеки – я дійсно бачу стабільно високий інтерес бізнесів до безпечного використання ШІ. Думаю, найближчими роками компаніям потрібні будуть не лише окремі спеціалісти з кібербезпеки, а й люди, які вміють поєднувати три компетенції – розуміння бізнес-процесів, можливостей ШІ та ризиків його використання.

ШІ-грамотність поступово стає такою ж базовою корпоративною компетенцією, як уміння працювати з електронною поштою чи офісними документами. Тільки ціна помилки може бути значно вищою.

– Якщо порівнювати ситуацію в Україні з європейським або американським ринком, де ми перебуваємо за рівнем кіберстійкості та адаптивності бізнесу? У чому наші сильні сторони завдяки досвіду війни, а де криються найбільші системні вразливості?

Україна має особливість, якої немає в більшості європейських країн – наші бізнеси вже роками працюють в умовах повномасштабної війни, постійних кібератак, фізичних загроз інфраструктурі та непередбачуваних перебоїв у роботі.

Там, де для європейської компанії масштабний збій є сценарієм для навчань, для нашої компанії – це вже пережита реальність. І це сформувало сильну культуру адаптивності та гнучкості. Українські компанії навчилися швидко перебудовувати процеси, забезпечувати резервні канали комунікації, переносити дані в хмари, підтримувати роботу команд за надзвичайних обставин, швидко ухвалювати рішення і продовжувати працювати попри все.

До того ж українські команди дуже швидко пробують нові інструменти, зокрема ШІ.

Проте я б не плутав адаптивність із кіберзахищеністю. Те, що компанія навчилася працювати під час умовного блекауту, ще не означає, що вона захищена від витоку даних або фішингової атаки.

У Європі сильніший акцент на формалізованому управлінні ризиками, регуляторних вимогах і відповідальності організацій. Наприклад, європейський AI Act передбачає вимоги до ШІ-грамотності персоналу, а директива NIS2 посилює вимоги до кібербезпеки певних категорій організацій.

На мою думку, найбільша вразливість частини українського бізнесу – це недостатня формалізація процесів. Наприклад, компанія може дозволити всім працівникам користуватися ШІ, але взагалі не мати відповіді на базові питання: де зберігаються наші дані, в якому вони стані, які ШІ-інструменти дозволені, які дані можна завантажувати, хто перевіряє результати, хто відповідає за помилки тощо.

– Окрім зовнішніх атак, є ще й внутрішні ризики компаній: витік корпоративної інформації через відкриті чатботи та сліпа довіра до "галюцинацій" ШІ. З якими головними помилками та бар'єрами стикається бізнес під час масового впровадження інструментів штучного інтелекту?

У своїй роботі з компаніями я бачу, що найбільша небезпека часто пов'язана не зі зловмисними діями працівників, а з абсолютно добрими намірами. Людина хоче швидше виконати завдання. Завантажує в публічний ШІ-сервіс договір, фінансовий звіт, персональні дані клієнтів або внутрішнє листування – і навіть не замислюється, чи дозволено це робити.

При цьому передавання інформації ШІ-сервісу не означає автоматичного її витоку. Ризики залежать від конкретного ШІ-продукту, тарифу, налаштувань, умов обробки та зберігання даних. Але якщо компанія не встановила правил, працівник часто не знає, де проходить межа.

Друга проблема – це надмірна довіра до результатів ШІ. Велика мовна модель іноді може дуже впевнено сформулювати юридичний висновок із посиланням на неіснуючу судову практику. Або зробити помилку у фінансових розрахунках. І якщо співробітник сприймає результат як готову експертну відповідь, помилка потрапляє в реальний бізнес-процес.

Третя проблема – це хаотичне впровадження ШІ. Компанії часто починають із закупівлі ліцензій або проведення одного тренінгу, але не визначають, які саме процеси хочуть покращити, як вимірюватимуть результат і які ризики потрібно контролювати.

Окрема проблема – це AI workslop (робоче ШІ-сміття). Це об’ємні, але водночас порожні тексти або матеріали, які перекладають роботу на того, хто їх отримує.

Я б виділив ще одну небезпеку, яка стає актуальнішою з розвитком ШІ-агентів. Раніше чатбот переважно генерував відповідь, а тепер системи можуть отримувати доступ до пошти, календаря, документів та виконувати дії від імені користувача. І тут ціна помилки зростає – одна справа, коли ШІ неправильно написав лист, і зовсім інша коли він самостійно надіслав його не тому адресату разом із конфіденційним вкладенням.

Тому я завжди виступаю за підхід, коли рівень автономності ШІ зростає поступово, разом із перевіркою якості, контролем доступів і зрозумілою відповідальністю людини.

Головне – не забороняти ШІ через страх перед ризиками, а навчитися використовувати його безпечно та відповідально.

– Форум Digital Jungle Ukraine продемонстрував, що готувати до цих викликів потрібно ще зі шкільної лави. Яких саме базових навичок роботи з ШІ та цифрової безпеки чекатиме бізнес від молодих фахівців уже за кілька років, щоб отримати справді конкурентоспроможний людський капітал?

Ми маємо перестати сприймати ШІ-компетентність лише як уміння правильно написати промпт. Через кілька років роботодавців навряд чи вражатиме сам факт, що випускник університету вміє користуватися ChatGPT. Це буде настільки ж звично, як сьогодні користуватися гуглом. Натомість цінуватимуться інші навички.

По-перше, критичне мислення. Здатність не просто отримати відповідь від ШІ, а перевірити її та знайти слабкі місця. І, звичайно, мати власну думку та позицію, з урахуванням людської експертизи та досвіду.

По-друге, здатність розумно працювати разом із ШІ, а не просто делегувати йому все підряд. Чітко розуміти, що можна автоматизувати, що потрібно перевіряти, а де рішення має залишатися за людиною.

По-третє, інформаційна та цифрова безпека. Розуміння того, які дані не можна передавати стороннім сервісам, як розпізнавати маніпуляції, підроблені повідомлення та цифрові імітації.

І, нарешті, творчість та ініціативність. Коли доступ до потужних ШІ-інструментів стає масовим, конкурентною перевагою є не сам інструмент, а те, які ідеї людина здатна з його допомогою реалізувати.