Одна помилка може вбити рослину: як правильно обрізати троянди восени

Троянду здавна називають королевою саду. Однак, щоб рослина була здоровою і дала багато квітів, восени дуже важливо правильно її обрізати.

Про це пише Interia. Видання наводить основні поради для садівників-новачків.

Найкращий час для осінньої обрізки – кінець вересня та жовтень. Зосередьтеся на проріджуванні куща та видаленні слабких і уражених частин рослини. Обріжте будь-які гілки з ознаками грибка або хвороби, щоб запобігти їх поширенню пізніше.

Не забувайте вкорочувати густі пагони та сильно розгалужені гілки, які не цвітуть. Залишаючи кілька бруньок біля їхньої основи (скорочення до висоти 30-40 см), ви дасте місце для росту нових, сильних пагонів навесні. Також обрізайте найдовші гілки. Це захищає кущ від поломки поривчастим вітром.

Найкращий час для обрізання... Джерело: Pexels Розгорнути

Важливо пам’ятати, що основну формувальну обрізку не слід проводити восени, оскільки це може значно послабити чагарник перед настанням зими.

Уникайте також помилок із інструментами. Секатори та ножиці повинні бути добре заточені. Нерівний зріз загоюється набагато довше та збільшує ризик зараження. Крім того, дезінфікуйте інструменти, щоб запобігти поширенню хвороб від однієї рослини до іншої.

Зрізані гілки (особливо ті, що мають ознаки грибкової інфекції) не слід кидати у компост. Усі заражені пагони треба утилізувати.

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