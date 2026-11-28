Одна дія для всіх: Зеленський закликав українців запалити свічки пам'яті

Президент України Володимир Зеленський закликав українців запалити о 16:00 свічку пам'яті. Мета такої дії – ушанувати та зберегти спогад про людей, які загинули від штучно створених голодоморів ХХ століття.

Україна вшановує загиблих від голодоморів щороку в четверту суботу листопада. Про це президент написав в офіційному Telegram-каналі.

Президент закликав запалити свічку пам'яті

Глава держави закликав українців запалити свічку пам'яті о 16:00 і наголосив, що цього дня між всіма нашими людьми у світі встановлюється дуже сильний зв’язок. Він наповнений важливим сенсом того, що потрібно поважати й пам'ятати людей, які стали жертвами голодомору.

"Щороку в четверту суботу листопада між українцями в кожному куточку держави та всіма нашими людьми у світі встановлюється дуже сильний зв’язок. І наповнений він простим, але важливим сенсом про те, що бути українцем – це знати, поважати і памʼятати. Своїх. Мільйони наших людей, які стали жертвами голодомору", – написав Зеленський.

Він наголосив, що ми бережемо спогад про цих людей і знаємо правду про те, хто був винен у геноциді українського народу. Також ми передаємо нашим дітям ці знання і цю шану та повагу, щоб памʼять про всіх них жила завжди.

"О 16-й годині ми запалюємо свічки пам’яті. Одна дія для всіх. Мільйони вогнів на честь кожного й кожної".

Вигівський наголосив, що терор з боку Росії не припиняється й досі

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський зауважив, що попри те що минули десятиліття, але спроби Росії зламати українців терором та унеможливленням нормального життя не припинилися. Ракети й дрони Росії атакують українські склади з продуктами, продовольчі підприємства та логістичні центри. На окупованих територіях росіяни створюють умови, за яких дістати продукти харчування практично неможливо.

"Україна чинить опір. Підрозділи системи МВС щодня протистоять окупантам на фронті, захищають та рятують цивільних. Гвардійці, прикордонники, поліцейські та рятувальники доставляють їжу і речі першої необхідності в найближчі до лінії фронту громади".

Він нагадав, що кілька тижнів тому українські військовослужбовці доправили тонни продовольства на окуповану росіянами Херсонщину, до Олешок.

"Робимо все, щоб протистояти агресору, захищати людей та вибороти право жити на своїй землі", – додав Вигівський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у суботу, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональних пам’ятних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів. У межах заходів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася молитва, присвячена пам'яті жертв масових штучних голодів.