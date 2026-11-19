Обстежили десятки гектарів лісу: у Карпатах п'яту добу шукають зниклого туриста з Дніпра. Відео

В Івано-Франківській області вже п’яту добу тривають пошуково-рятувальні роботи в Карпатах – рятувальники шукають туриста з Дніпра 1994 року народження, який заблукав ще 13 листопада. Це сталося поблизу озера Несамовите.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Там зазначили, що роботу рятувальників ускладнює несприятлива погода у високогір’ї.

Від початку пошуків рятувальники обстежили 61 гектар лісу та пройшли 78,7 кілометра гірськими стежками й лісовими дорогами. Ще 18 кілометрів місцевості оглянули з повітря за допомогою безпілотника. Наразі пошуки туриста тривають.

Рятувальники працюють у важких умовах. Джерело: Скриншот відео

У ДСНС закликали перед походом у гори перевіряти прогноз погоди й обирати маршрут, який відповідає вашій фізичній підготовці. Також треба повідомляти близьким, куди ви вирушаєте та коли плануєте повернутися.

"Заздалегідь встановіть мобільний застосунок "Порятунок у горах". Через нього можна звернутися по допомогу й передати рятувальникам свої координати. ⁠У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101", – сказано в повідомленні.

Озеро Несамовите. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, у високогір'ї Карпат суттєво погіршилися погодні умови, що становить небезпеку для туристів і любителів гірських походів. На горі Піп Іван зафіксували сильний вітер, мороз, туман та обледеніння, через що рятувальники закликали утриматися від сходжень.