Обрізання малини перед зимою: цей метод подвоїть ваш урожай

Правильне обрізання малини восени допомагає отримати більше великих і соковитих ягід наступного сезону. Одна помилка із секатором може залишити кущі практично без урожаю, тоді як грамотне обрізання деяких сортів дозволяє збирати ягоди двічі на рік.

Деякі пагони обов'язково потрібно залишити. Про особливості осіннього догляду за ягідними кущами пише польське видання Deccoria.

Чому важливо обрізати малину восени

Якщо залишати на малинових кущах занадто багато пагонів, рослини поступово загущуються, а ягоди стають дрібнішими. Старі гілки заважають розвитку молодих, забирають поживні речовини та погіршують доступ сонячного світла. У результаті врожайність знижується, а самі кущі стають більш вразливими до захворювань.

Регулярне обрізання покращує циркуляцію повітря між пагонами та зменшує ризик поширення грибкових інфекцій, зокрема сірої гнилі й відмирання пагонів. Крім того, рослина спрямовує більше ресурсів на розвиток здорових і продуктивних гілок, а не на підтримання зайвої зеленої маси.

Перед початком роботи варто прибрати під кущами бур'яни, опале листя та рослинні залишки з ознаками хвороб. У них можуть зберігатися збудники захворювань і зимувати шкідники. Для обрізання потрібно використовувати гострий і чистий секатор, щоб не пошкоджувати пагони та не переносити інфекції між рослинами.

Як правильно обрізати літню малину

Літні сорти малини плодоносять на пагонах другого року життя, тому зрізати восени всі гілки категорично не можна. Інакше наступного літа кущі можуть залишитися без ягід.

Насамперед потрібно видалити старі пагони, які вже дали врожай. Їх зазвичай легко впізнати за темнішою, грубішою корою та залишками плодових гілочок. Такі стебла зрізають біля самої землі, не залишаючи довгих пеньків.

Натомість молоді, міцні пагони цього року необхідно зберегти, адже саме на них наступного сезону з'являться ягоди. Найкраще проводити таке обрізання одразу після завершення плодоношення, зазвичай у липні або серпні. Однак, якщо процедуру пропустили, видалити старі гілки можна й пізньої осені.

Як обрізати ремонтантну малину, щоб збирати два врожаї

Ремонтантна малина відрізняється тим, що здатна плодоносити вже на молодих пагонах поточного року. Саме тому її можна обрізати двома способами залежно від бажаного результату.

Перший спосіб передбачає повне обрізання всіх пагонів на висоті приблизно 5 см від землі. Роблять це після завершення вегетації пізньої осені або наприкінці зими, до початку весняного росту. Наступного року рослина сформує нові стебла, які дадуть урожай наприкінці літа та восени.

Другий спосіб дозволяє отримати два періоди плодоношення протягом одного сезону. Для цього після осіннього збору ягід не потрібно повністю зрізати всі пагони. На найсильніших стеблах видаляють лише верхню частину, яка вже плодоносила, залишаючи здорову нижню частину.

Наступного літа на збережених пагонах можуть з'явитися перші ягоди. Водночас молоді стебла, які виростуть навесні, забезпечать другий урожай наприкінці літа або восени. Таким чином, ремонтантна малина здатна плодоносити двічі за сезон, хоча це не означає гарантованого подвоєння загальної кількості ягід.

Варто враховувати, що такий метод потребує ретельнішого догляду, адже старі та молоді пагони конкуруватимуть за вологу й поживні речовини. Тому для отримання великих ягід іноді вигідніше залишити лише один осінній урожай.

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