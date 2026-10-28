Образи на Геловін для дітей: прості варіанти

Діти просто обожнюють Геловін, адже це свято дає змогу побешкетувати досхочу – налякати дорослих, вдягнути шалений костюм, отримати за це частування і, звісно, розмалювати обличчя. Втім, до дитячого макіяжу потрібно підходити відповідально.

Щоб святковий образ приніс дитині лише приємні враження, важливо заздалегідь подбати про безпечну косметику, правильно нанести грим і ретельно змити його після свята. А також обрати святкового персонажа так, щоб він тішив дитину цілий вечір. OBOZ.UA розповідає, як правильно пройти всі етапи.

Найпопулярніші образи

Страхітливий клоун, наприкла... Джерело: Instagram / @katiefrankierobson Розгорнути

Існує цілий перелік класичних персонажів, у яких і діти, і дорослі перевтілюються цього дня. Серед найпопулярніших варіантів – кішка з намальованими вусиками й носиком, відьмочка з павутинням біля очей, вампір із крапельками крові біля губ, скелет із білими та чорними деталями, привид або гарбуз із помаранчевими й чорними візерунками. Дітям також подобаються образи казкових фей, кажанів, зомбі та персонажів улюблених мультфільмів. Для найменших можна вибрати простіший варіант – павутинку на щоці, маленького павучка, зірочки чи гарбузик. Такий грим не потребує багато косметики й часу, але допомагає створити святковий настрій.

Як обрати безпечну косметику для дитячого гриму

Мексиканська Санта Муерте ду... Джерело: Instagram / @fayrouzahatem Розгорнути

Для дитячого макіяжу використовуйте спеціальну косметику для аквагриму або гриму, призначену саме для нанесення на шкіру обличчя. Перевіряйте склад, термін придатності та вікові рекомендації виробника. Не використовуйте фарби для малювання, маркери, гуаш чи інші засоби, які не призначені для шкіри. Навіть косметика з позначкою "натуральна" або "гіпоалергенна" може спричинити подразнення, тому перед першим використанням варто нанести трохи засобу на невелику ділянку шкіри дитини й поспостерігати за реакцією.

Джокер із коміксів DC - хіто... Джерело: Instagram / @makeupby_loloanne Розгорнути

Не наносіть грим на подразнену, пошкоджену чи запалену шкіру. Особливо обережно використовуйте засоби поблизу очей і губ: для цих ділянок потрібна косметика, прямо дозволена виробником для відповідного застосування. Якщо дитина має схильність до алергічних реакцій, краще обирати простіший образ із мінімумом косметики.

Як разом із дитиною вибрати образ

Улюблений супергерой? Чому б і ні. Джерело: Pexels

Почніть із того, що спитайте, ким сама дитина хоче бути на святі. Запропонуйте кілька варіантів відповідно до її інтересів: кішкою, відьмочкою, скелетом, вампіром або улюбленим супергероєм. Разом перегляньте приклади й обговоріть, які деталі можна передати за допомогою гриму, а які – одягу, зачіски чи аксесуарів. Так можна створити виразний образ, не покриваючи косметикою все обличчя, а костюм – із наявних в домі речей.

Будь-яка дитина буде в захва... Джерело: Instagram / @katiefrankierobson Розгорнути

Враховуйте вік дитини, чутливість її шкіри та готовність довго сидіти нерухомо. Малюкам краще пропонувати прості малюнки, які швидко наносяться й легко змиваються. Не наполягайте на гримі, якщо дитині не подобається запах косметики, відчуття фарби на шкірі або сам процес нанесення.

Як правильно нанести грим на дитяче обличчя

Гарбузовий ліхтар можна нама... Джерело: Unsplash Розгорнути

Перед нанесенням макіяжу вимийте руки, очистьте шкіру дитини й переконайтеся, що вона суха. Використовуйте чисті пензлики та спонжі, а косметику наносіть тонким шаром, дотримуючись інструкції виробника. Не малюйте безпосередньо на повіках і надто близько до очей, якщо засіб не призначений для цієї ділянки. Не варто також використовувати декоративні контактні лінзи без консультації з фахівцем.

Під час нанесення гриму стежте за реакцією дитини: якщо шкіра почервоніла, почала свербіти або з'явилося печіння, одразу припиніть процедуру та змийте косметику. Щоб вчасно помітити можливу алергічну реакцію, новий засіб краще випробувати на невеликій ділянці шкіри за кілька днів до свята. Не використовуйте власні пензлики без попереднього очищення.

Як правильно змити святковий макіяж

Яке може бути свято без мале... Джерело: Unsplash Розгорнути

Після свята грим потрібно повністю видалити, навіть якщо дитина втомилася й хоче одразу лягти спати. Спочатку перевірте інструкцію на упаковці: більшість засобів для аквагриму можна змити теплою водою з м'яким засобом для вмивання. Якщо косметика стійка, скористайтеся засобом для демакіяжу, який підходить для дитячої шкіри та конкретного типу гриму. Не тріть обличчя – це може спричинити подразнення. Після очищення обережно промокніть шкіру дитини м'яким рушником і за потреби нанесіть звичний зволожувальний крем без ароматизаторів.

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