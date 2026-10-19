"Обмити" – обовʼязково: куди витрачали першу зарплату в СРСР

Сучасний фінансово грамотний підхід учить молодих людей відкладати гроші буквально із найперших своїх заробітків. І геть не так усе було в часи СРСР – для молодого радянського спеціаліста отримання першої зарплати було справжнім ритуалом дорослішання.

Перші особисто зароблені гроші годилось витратити на близьких і лише після цього починати думати про власні покупки. Звісно, цей звичай не був офіційним, але його дотримувалися настільки часто, що відступити від традиції було непросто. OBOZ.UA згадує, як в СРСР "обмивали" першу зарплату.

Скільки отримували на першій роботі

Розмір першої зарплати залежав від рівня освіти та місця працевлаштування. У 1970-х випускникам інститутів зазвичай платили близько 105-120 рублів на місяць. Інженер на оборонному підприємстві міг розраховувати на суму ближче до верхньої межі, тоді як працівник бібліотеки чи музею – до нижньої.

Ті, хто закінчив професійно-технічне училище, приходили на завод уже з певним кваліфікаційним розрядом. Працівник третього розряду заробляв приблизно 90-110 рублів, а подальше зростання доходу залежало від підвищення кваліфікації.

Щоправда, перша виплата нерідко виявлялася меншою за очікувану. Молодих фахівців часто оформлювали на роботу посеред місяця, тож платили лише за фактично відпрацьовані дні. У результаті замість повного окладу людина могла отримати, наприклад, на 40 рублів менше.

Премії, надбавки та податки

Самим окладом доходи не завжди обмежувалися. На виробництві до зарплати могли додавати премії за виконання плану – вони збільшували виплату на 20-40%. Існувала й так звана тринадцята зарплата: річна винагорода, яку зазвичай видавали наприкінці року або перед відпусткою. Її розмір залежав, зокрема, від стажу роботи. Окремо нараховували доплати за шкідливі умови праці та нічні зміни. Водії могли отримувати надбавку за класність, а вчителі й лікарі – за категорію.

Однак сума в трудовому договорі чи штатному розписі не дорівнювала тій, яку працівник зрештою отримував на руки. Із зарплати утримували податок на прибуток: наприклад, за окладу в 110 рублів він становив близько 9,5 рубля. А для бездітних працівників передбачався ще й окремий податок – 6% від заробітку.

Як "обмивали" першу зарплату в СРСР

Отримавши перші власноруч зароблені гроші, молодий працівник зазвичай ішов не до магазину за обновками, а до кондитерського відділу. Пригостити колег вважалося майже обов’язковим: не через офіційні правила, а тому, що так було заведено.

На стіл ставили торт, цукерки, лимонад. Нерідко колеги вимагали і чогось міцнішого – тоді купували алкоголь. В інститутах могли обійтися чаєм із солодощами, тоді як на заводах святкування передбачало "накривання поляни" із випивкою та закускою.

На таке частування витрачали приблизно 10-15 рублів. Якщо рахувати у відсотках, це була чимала частина від першої зарплати. Однак відмовитись від цієї витрати було складно. В радянських колективах індивідуалізм і нонконформізм засуджувалися – на людину, яка пішла проти правил, нехай і неписаних, починали дивитись як на неввічливу та зверхню. Частування мало показати, що новачок уже став своїм у колективі, він більше не просто практикант, який прийшов повчитися.

Подарунок батькам – справа честі

Ще одна важлива витрата була пов’язана з родиною. У багатьох сім’ях подарунок батькам ішов навіть раніше за частування колег. Перші зароблені гроші хотілося принести додому, щоб подякувати тим, хто роками підтримував дитину.

Матері найчастіше дарували парфуми, хустку або відріз тканини на сукню. Парфуми залежно від марки коштували приблизно 5-25 рублів, а якісна тканина – 15-20 рублів. Для батька могли придбати сорочку або інструмент. Хороший набір гайкових ключів чи дриль вважали не менш гідним подарунком, ніж одяг.

Річ була важлива не стільки своєю ціною, скільки самим жестом. Подарунок засвідчував, що дитина вже виросла, почала самостійно заробляти і тепер може не лише приймати допомогу від батьків, а й віддячувати їм.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які породи собак були надзвичайно популярними в СРСР, а зараз майже не зустрічаються.