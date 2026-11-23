"Обережно на дорозі": на Україну насувається похолодання із снігом

В Україну насувається похолодання, яке принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і слизькі дороги. Найближчим часом складні погодні умови охоплять центральні, південні та східні області, а згодом циклон переміститься на північний схід.

Уже 24 листопада сніг і мокрий сніг прогнозують у західних та північних регіонах, зокрема в Києві. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 23 листопада

За словами синоптикині, Україна входить у період відчутнішого похолодання. Цього разу йдеться не просто про дощ чи мокрий сніг, а про повноцінний південний циклон, який принесе опади, сильний вітер і складну ситуацію на дорогах.

Найбільше негода торкнеться центральної частини країни, півдня та сходу. Через дощ, мокрий сніг і зниження температури на автошляхах може утворитися слизька каша, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

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Прогноз погоди на 24 листопада: де випаде сніг

У вівторок, 24 листопада, циклон переміститься на північний схід, тому погодна ситуація поступово вирівнюватиметься. Водночас найближчої ночі сильні опади ще затримаються на сході України та Полтавщині.

Уже вдень сніг і мокрий сніг очікуються в західних та північних областях. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою – близько нуля градусів. Трохи тепліше буде на півдні та південному сході.

Якою буде погода в Києві 24 листопада

У столиці у вівторок прогнозують сніг і мокрий сніг, а також рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби триматиметься близько нуля градусів.

Синоптикиня окремо попередила про слизькі дороги в Києві. Через опади та нижчу температуру повітря пересуватися містом буде непросто.

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Коли в Україні посиляться морози

За прогнозом Діденко, до кінця тижня холод посилиться, а морози зростуть ще на кілька градусів. Таким чином, найближчі дні стануть першим серйознішим переходом від осінньої погоди до зимової.

Синоптикиня також зауважила, що різка зміна погодних умов може позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Зокрема, у цей період можуть загострюватися хронічні недуги, боліти суглоби, турбувати мігрені та коливатися артеріальний тиск.

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Нагадаємо, в Україні протягом тижня з 23 до 29 листопада очікується поступове зниження температури повітря. На початку періоду погоду визначатиме південний циклон, однак у другій половині тижня його змінить антициклон.

Як писав OBOZ.UA, прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країна уникне сильних морозів. Температура може суттєво коливатися: в окремі дні січня стовпчики термометрів здатні показувати як +15, так і -15 градусів.